Bei der Mitgliederversammlung der Rennsteigkapelle Kleintettau fiel der Bericht der Vorsitzenden Stephanie Trautschold recht kurz aus. Die Vereinsaktivitäten mussten in der Corona-Pandemie so gut wie auf null zurückgefahren werden. Sie freute sich, dass der Musikverein seinen Mitgliederstand von 35 halten konnte.

2023 stehen laut Trautschold zahlreiche runde Geburtstage von Vereinsmitgliedern an.

Dirigent Lars Kröckel blickte auf die wenigen Aktivitäten der Rennsteigkapelle zurück. Erst 2022 habe man wieder regelmäßig proben können. Sein Dank galt allen Musikern, vor allem den Aushilfen, die während dieser Zeit „bei der Stange geblieben“ seien.

Die Zusammenarbeit mit der Blaskapelle Ebersdorf soll weiter fortgesetzt werden. Über den Vorschlag des Dirigenten, den Probentag von Freitagabend auf Sonntagvormittag zu verlegen und die Anzahl der Proben zu erhöhen, wollen die Musiker erst noch beraten.

Einig waren sich die Aktiven über die Beschaffung von neuen Notenständern für die Kapelle.

Die Silvester-Ständerla werden heuer wegen Personalmangels ausfallen, gab der Dirigent bekannt. Deshalb habe die Rennsteigkapelle auch die Einladung, an einem Faschingsumzug in Tettau im nächsten Jahr teilzunehmen, ablehnen müssen. Bei allen anderen in Kleintettau vorgesehenen Festlichkeiten werde die Rennsteigkapelle aber aufspielen, so Lars Kröckel. Dazu zählen kirchliche Anlässe wie Konfirmation oder Kirchweih, aber auch der Tag der Deutschen Einheit, der Glühweinnachmittag der Kleintettauer Feuerwehr und das Maibaumfest.

Besprochen wurde eine Zusammenkunft aller Mitglieder im Frühsommer des kommenden Jahres. Dabei sollen längst überfällige Ehrungen durchgeführt und ein Vereinsausflug besprochen werden.

Kassier Florian Trautschold konnte von einer befriedigenden Finanzentwicklung berichten. Revisorin Alexandra Dressel bescheinigte ihm eine gute Arbeit. wvk