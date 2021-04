Am Mittwochvormittag musste die Polizei Kronach einen Arbeitsunfall in einem Neusesser Industriebetrieb aufnehmen. Ein Firmenmitarbeiter hatte sich beim Abschneiden eines Wasserschlauchs eine etwa einen Zentimeter tiefe und drei Zentimeter lange Schnittwunde an der Hand zugezogen und musste zur Wundbehandlung in die Frankenwaldklinik verbracht werden. Fremdverschulden scheidet als Ursache aus. pol