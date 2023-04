Berliner Luft schnuppern, der Bundespolitik über die Schulter schauen, den eigenen Berufswunsch überprüfen – das ermöglicht ein Freiwilliges Soziales Jahr im politischen Leben (FSJ-P). Der Coburger Johannes Wagner ist einer der wenigen Bundestagsabgeordneten , der das in seinem Büro anbietet. Wer also gerade die letzten Abschlussprüfungen absolviert und nicht direkt nach der Schule studieren oder eine Ausbildung machen möchte, hat jetzt noch die Gelegenheit, sich zu bewerben. Gemeinsam mit dem Verein Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) bietet der Gesundheitspolitiker auch dieses Jahr Menschen im Alter zwischen 16 und 26 die Chance, ihn und sein Berliner Team ein Jahr lang bei ihrer Arbeit zu unterstützen und dabei Einblicke in die Arbeit des Bundestages zu gewinnen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Arbeit liegen in der Gesundheitspolitik, speziell bei den Themen Öffentlicher Gesundheitsdienst, Prävention, Kindergesundheit, Globale Gesundheit und dem Zusammenhang zwischen Klima und Gesundheit. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit und die Begleitung des Abgeordneten zu Terminen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage johannes-wager.org/fsj. red