Am Pfingstsonntag konnte endlich wieder die traditionelle Maiandacht in Dörnach an der Kapelle gefeiert werden.

Im vergangenen Jahr hatte die Maiandacht coronabedingt ausfallen müssen. Heuer konnte mit Kaplan Florian Will unter den bekannten Einschränkungen gefeiert werden. Leider musste die sonst nach der Maiandacht übliche Einkehr in der Gastwirtschaft ausfallen, da eine Bewirtschaftung wegen der Pandemie noch nicht möglich ist. Eine besondere Attraktion war die Anreise von Florian Will. Der Kaplan kam mit seinem geländegängigen Dienstfahrzeug, einem alten Schlepper, um mit den Anwesenden zu Ehren Mariens zu feiern. hb