Mit einem ganz besonderen Projekt hat der Rotary Club Kronach im Mai 2021 begonnen: Nach dem langen Schulausfall durch die Pandemie bekommen Schüler einen individuell abgestimmten Nachhilfeunterricht an ihrer Schule durch eigens dafür engagierte Projektlehrer. Diese werden vom Rotary Club Kronach finanziert und kommen an die Schulen, wo sie mit den Kindern in Kleingruppen arbeiten, um einzelne Lerninhalte nachzuholen bzw. entstandene Lücken zu schließen. Die Schulen Mitwitz, Ludwigsstadt, Pressig, Rodachtal und Küps nehmen bereits an diesem Hilfsprojekt des Kronacher Rotary Clubs teil und fördern mit mehreren „Rotary hilft nach“- Stunden zahlreiche Schüler .

Erlös für weitere Nachhilfestunden

Um dieses tolle Förderprojekt weiter finanzieren zu können, läuft seit Anfang des Jahres nun eine Spendenaktion beim Rewe-Markt Brendel in Kronach . Jeden einzelnen Getränkeflaschen-Pfandbon kann man anstelle einzulösen in die Rotary-Spendenbox am Rewe-Markt in Kronach einwerfen. Dieses Geld kommt so direkt dem Rotary-Projekt zu Gute. Mit den dadurch gespendeten Geldern erwartet der Rotary Club Kronach circa 25 Nachhilfestunden finanzieren zu können.

Diese Spendenaktion läuft noch bis Mitte April 2022. Mit jedem Betrag, auch wenn er noch so klein ist, unterstützen Bürger das lokale Hilfsprojekt und helfen den Schülern vor Ort ihre Defizite, die unter anderem durch die Pandemie aufgetreten sind, zu beseitigen.

Der Rotary Club Kronach bedankte sich ganz besonders beim Rewe-Markt Brendel für die Bereitstellung der Spendenbox und die Unterstützung dieses Projektes. red