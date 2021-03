Zum Thema "Kronacher Lichtblicke" erreichte die Redaktion folgende Lesermeinung:

Ich bin mal wieder stolz auf unsere Stadt und ihre Menschen: In diesen düsteren Corona-Zeiten hat Kronach Creativ, gemeinsam mit Künstlern, Hausbesitzern , Vereinen und Sponsoren für uns eine Gegenwelt, eine Zauberwelt geschaffen. Eine Freundin hatte mich zu einer abendlichen Rundfahrt eingeladen, und wir tauchten ein in magische Welten von Licht, Farben und Bewegung, vorbei an Schaufenstern und Hausfassaden: Das ehrwürdigen Bürgerspital erstrahlt in seiner einmaligen architektonischen Schönheit, Tiere und Blumen sind in mystischem Blau in Bewegung, unser berühmter Plessiturm ist wieder zum Lichtleben erweckt, ein schlafender Gigant wirkt in seiner fröhlichen Buntheit alles andere als bedrohlich, Schüler präsentieren sich in leuchtenden Selbstporträts, ein bezauberndes Schattentheater erzählt eine Liebesgeschichte und, und, und ... 28 Stationen sind mit Hilfe einer übersichtlichen Handreichung zu erlaufen oder zu "erfahren".

Nur noch zwei Tage kann man die "Kronacher Lichtblicke" genießen. Ja, Kronach lebt und leuchtet!

Ingrid Steinhäußer

Kronach