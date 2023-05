In seinem Heimatort Kehlbach erfreut sich Pfarrer und Erzbischöflicher Geistlicher Rat Reinhard Stauch großer Beliebtheit in der Kirchengemeinde St. Marien. Der Geistliche feierte in der Marienkirche seinen 80. Geburtstag und zelebrierte zusammen mit Pfarrer Thomas Hauth und Monsignore Georg Holzschuh selbst einen Dankgottesdienst.

Für die feierliche musikalische Umrahmung sorgten Marcel Ruß an der Orgel und das Gesangsduo Brigitte Büttner und Norbert Fehn. Seine Predigt stellte Reinhard Stauch unter das Motto „Dank an Gott“ und erinnerte an besondere Ereignisse, die seinen langen Lebensweg prägten. „Nach wie vor bin ich einer von euch“, sagte er mit bewegter Stimme und erinnerte sich daran, wie im Jahr 1956 die Wasserleitung in Kehlbach gebaut wurde. Der Vater war Glasmacher und die Familie betrieb eine Nebenerwerbslandwirtschaft, in der die Kuh nicht nur zur Milcherzeugung gehalten wurde, sondern auch vielseitiges Zugtier auf dem Acker bei Aussaat und Ernte war.

Der damalige Dorfpfarrer Martin Dürschinger habe seine Mutter angesprochen und angeboten, er solle doch die Aufnahmeprüfung am Gymnasium in Bamberg machen. Die Prüfung wurde bestanden, und Reinhard Stauch schilderte, wie ihn seine Mutter nach Bamberg in sein Internatszimmer brachte. Noch heute sehe er sie weinend vor sich.

Ein zweites großes Ereignis sei für ihn als 20-Jährigen die Besteigung des Großglockners mit einem Bergführer gewesen. Dabei musste er einen Gletscherspalt über ein dünnes Drahtseil überwinden. Niemals hätte er es gewagt, alleine über das Seil zugehen. Da habe ihm der Bergführer beide Hände gereicht und er kam heil über die Gletscherspalte in die Arme des Bergführers. Viele knifflige Situationen hätten nur durch Gottvertrauen und mit Frömmigkeit und Gottesschutz gemeistert werden, sagte der Jubilar. Er gab seinen Gästen als Rat mit auf den Weg, nie zu verzagen, stets gläubig zu sein und Gott zu vertrauen.

Nach dem Gottesdienst ging er zum Friedhof und besprengte alle Gräber mit Weihwasser und erbat Gottes Segen. Dann wurde er im Jugendheim von den Vereinen empfangen. Der Gesangverein Waldfriede sang Heimatlieder und der Musikverein spielte zur Feier des Ehrentages auf.

Bürgermeister Thomas Löffler gratulierte im Namen der Gemeinde Steinbach am Wald und dankte Reinhard Stauch für seine Treue zu Kehlbach . Er habe in den vergangenen Jahren viel für seinen Heimatort getan und man spüre eine Heimatliebe. Dabei erinnerte Löffler an mehrere Gedenksteine, die der Priester in der Flur um Kehlbach errichten ließ, an die Sanierung der Kapelle zwischen Windheim und Steinbach am Wald sowie die Restaurierung eines Altarbildes (Beweinung Christi ) in der Marienkirche in Kehlbach .

Es folgten Glückwünsche von vielen Freunden und Bekannten aus dem Frankenwald. Pfarrer Reinhard Stauch wurde 1970 in Bamberg zum Priester geweiht. Er war Kaplan in Bamberg und Kulmbach, später Pfarrer in Marktschorgast und ab 1986 Klinikseelsorger der Klinik Hohe Warte und im Bezirkskrankenhaus in Bayreuth. eh