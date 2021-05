„Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt“ – dieser Spruch aus dem Johannes-Evangelium 15, 16a stand über dem Gottesdienst zur Konfirmation in der St. Johanneskirche in Steinwiesen . Unter feierlichem Orgelspiel zogen die drei Konfirmanden Felix Neder, Max Smettane und Julina Feulner zusammen mit Pfarrer Göll in das Gotteshaus ein.

In einer bewegenden Predigt sprach Pfarrer Göll über die sogenannten „Influencer“, die besonders junge Menschen über das Internet sehr beeinflussen können. Sie übernähmen teilweise den Posten der Eltern, merken, wenn die Jugendlichen gelobt und anerkannt werden wollen, und teilen ihnen mit, was „gerade so in ist“. Aber was ein Mensch wirklich wert sei, das hänge nicht von den zahlreichen „Followern“ ab. Gott liebe den Menschen auch so, wie er ist, er sei so gewollt, auch wenn er nicht immer alles richtig mache.Wer auf Gott vertraue, der könne sich darauf verlassen, dass er einen guten Weg finden werde.

Umrahmt wurde der feierliche Konfirmationsgottesdienst von Ingrid Renk an der Orgel, Paula Smettane mit ihrer Querflöte und mit ganz besonderen Liedern von Silvia Wachter an der Gitarre. Ihre Lieder „Alle Knospen springen auf“, „Ins Wasser fällt ein Stein“, „Herr, wir bitten, komm und segne dich“ sowie „Komm, sag es allen weiter“ gingen tief ins Herz der Zuhörer. Die Lesung trug Wieland Beierkuhnlein vor und ein großer Dank galt auch der Mesnerin Conny Köhler. sd