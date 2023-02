Der Kameradschaftsbund Marienroth (KBM) geht mit bewährter Führung in das Jubiläumsjahr. In der Jahreshauptversammlung wurde die bisherige Vorstandschaft mit großem Vertrauensvotum wiedergewählt.

Nach dem Bericht des Schriftführers Norbert Schülein und dem Kassenbericht von Georg Bienlein gab Vorsitzender Waldemar Gremer einen Rückblick und stellte die neuen Pläne vor. Nun starte der KBM in sein Jubiläum zum 125-jährigen Bestehen, das am 9. September gefeiert werde.

Am Ehrungsabend werde der Musikverein Grössau-Posseck die musikalischen Umrahmung übernehmen. Zweiter Bürgermeister Wolfgang Förtsch sprach Glückwünsche an die gewählten Vorstandsmitglieder sowie zugleich seinen Dank an die bewährten Vorstände aus und wünschte für die geplante Jubiläumsfeier alles Gute. Dem schloss sich der Kreisvorsitzende des Bayerischen Soldaten- Bundes 1874, Armin Zwingmann, an. Er nannte den KB Marienroth einen Aktivposten im BSB-Kreisverband Kronach.

Die Neuwahlen konnten dank der Bereitschaft aller Vorstandsmitglieder zu einer Wiederwahl zügig durchgeführt werden. Es wurden gewählt: Erster Vorstand Waldemar Gremer, Zweiter Vorstand und Schriftführer Norbert Schülein, Kassier Georg Bienlein, Fähnrich Georg Löffler. Zusätzlich wurde Nils Dehler in den Vereinsausschuss gewählt.

Erster Vorstand Waldemar Gremer dankte für das gute Miteinander und die gute Zusammenarbeit in der Vorstandschaft und im Verein. eh