Eine Frau war am Mittwoch gegen 21.40 Uhr mit ihrem VW auf der Straße Leitschtal in Steinwiesen in Richtung Neufang unterwegs. Unvermittelt kam sie mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Laterne und einen Bauzaun. Bei der Unfallaufnahme stellte sich schnell die vermutliche Ursache heraus. Die Dame war sichtlich alkoholisiert. Ein Alkotest ergab den stolzen Wert von knapp 2,8 Promille. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.

Wohnwagen mit

Farbe beschmiert

Ein bislang unbekannter Schmierfink hat am Dienstag oder Mittwoch einen Wohnwagen, der in der Paul-Keller-Straße in Kronach abgestellt war, mit schwarzer Farbe besprüht. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09261/5030 bei der Kronacher Polizei zu melden.

Altkleidercontainer

fängt Feuer

Gegen 3 Uhr ging am Donnerstag wurde der Polizei mitgeteilt, dass im Birkenweg in Küps ein Altkleidercontainer in Flammen stehe. Das Feuer entwickelte eine große Hitze. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Im Inneren des Containers konnten die Beamten einen gezündeten pyrotechnischer Gegenstand sicherstellen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kronacher Polizei in Verbindung zu setzen. pol