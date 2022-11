Ehrung beim TSV Teuschnitz für „Mister Tischtennis “: Mit Peter Daum wurde der beständigste TT-Akteur im Trikot der derzeitigen Landesliga-Mannschaft für bereits 900 absolvierte Spiele ausgezeichnet. Dass der 55-jährige diese stolze Zahl an Einsätzen vorweisen kann, ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass er bereits seit dem Jahr 1975, also 47 Jahre lang, diese Ballsportart betreibt. Und dass diese Zahl von 900 nicht etwa geschätzt ist, dies bekräftigte bei der Ehrung kurz vor dem Verbandsspiel gegen den SV Mistelgau Hans-Jürgen Martin von der TSV-Tischtennisabteilung: „Wir haben ein Mitglied in unseren Reihen, das die Auftritte unserer Spieler akribisch aufzeichnet.“

Aber Peter Daum beschränkte sich nicht nur auf das Spielen an der Platte. Er übernahm auch Verantwortung. So war er 18 Jahre lang Abteilungsleiter und ist seit über drei Jahrzehnten Mannschaftsführer. Persönliche und mannschaftliche Erfolge blieben naturgemäß nicht aus. So ist er Rekordhalter der Vereinsmeisterschaften und war bei Kreis- sowie Bezirksmeisterschaften mehrfach an vorderster Stelle zu finden. Mit seinem Team feierte er heuer den größten Erfolg, nämlich die Meisterschaft in der Bezirksoberliga und somit den Aufstieg in die Landesliga.

Bei der Ehrung erinnerte Frederic Pauli, Abteilungsleiter und stellvertretender TSV-Vorsitzender, daran, dass Peter Daum auch viele TT-Events in die Arnikastadt brachte. So bleibt unvergessen, dass dabei unter anderem auch der schwedische Profi und zweimalige Weltmeister Jan-Ove Waldner in Teuschnitz aufgeschlagen hat. hf