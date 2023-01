49 Aktive nahmen an den Vereinsmeisterschaften des Tüschnitzer Tischtennisvereins teil.

Im Einzel mit 15 Teilnehmern in drei Vorrundengruppen steigerte sich Michael Weiß im Turnierverlauf von Spiel zu Spiel. Im Finale konnte Michael Weiß noch eine Schippe drauflegen und den bis dato ebenso souverän agierenden Christopher Sladek mit 3:1 besiegen. Den dritten Rang erkämpfte sich Philipp Weiß, der Thomas Förtsch auf den vierten Platz verwies.

Im Turnier um den Holdemar-Wagner-Pokal traten sechs Doppel an, die auch im normalen Verbandsspielbetrieb zusammen agieren. In Abwesenheit der ersten Mannschaft waren Getränkewart Dieter Gawert und Vorsitzender Karl-Heinz Sladek nicht zu schlagen. Mit lediglich einem Satzverlust sicherten sie sich den Platz an der Sonne vor Harald Sokol und Reiner Schwarz sowie Georg Zipfel und Dieter Haaf.

Bei den Zufallsdoppeln ergatterte Georg Zipfel per Los mit Philipp Weiß den einzigen Spieler der ersten Mannschaft und konnte diesen Vorteil bis zum Schluss erfolgreich nutzen. Ohne Niederlage erreichte diese Paarung den Pokalsieg vor Reiner Schwarz und Mario Schirmer sowie Horst Heller und Karl-Heinz Sladek.

Die beste Beteiligung seit vielen Jahren spricht für die gute Stimmung im Verein, was die Vorstandsmannschaft ganz besonders erfreute. Darüber hinaus spielte gleichzeitig die Boule-Sparte ein Winter-Pokalturnier mit 14 Teilnehmern aus, so dass insgesamt an diesen Wintertagen nicht weniger als 63 Sportler des TTC Tüschnitz im Einsatz waren und ihren Spaß an Sport und Spiel hatten. red