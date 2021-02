Einen Sachschaden von 1500 Euro verursachten Unbekannte am Freitagnachmittag an einem auf dem Kundenparkplatz eines Kronacher Einkaufsmarktes in der Weißenbrunner Straße geparkten Mercedes. Der Schaden am hinteren rechten Radkasten dürfte entweder durch einen Einkaufswagen oder durch eine zu weit geöffnete Tür eines anderen Fahrzeuges verursacht worden sein.