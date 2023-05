Existenzsichernder Mindestlohn, ungebrochene Solidarität auch im Alter, Solidarität in den Sozialversicherungen durch Teilhabe – zum beeindruckenden Plädoyer für menschenwürdige Arbeit geriet der Arbeitnehmer-Gottesdienst der KAB zum 1. Mai, der heuer in der St.-Marien-Kirche in Johannisthal stattfand. Zelebriert wurde der Gottesdienst – unter zahlreicher Teilnahme von KAB-Ortsgruppen – von KAB-Kreispräses Detlef Pötzl, Diakon Diethard Nemmert sowie dem leitenden Pfarrer des Seelsorgebereichs, Thomas Teuchgräber.

„Der 1. Mai ist der Tag der Arbeiterbewegung und damit einer politischen Bewegung und eines politischen Kampfes“, betonte Verbands- und Rechtsreferentin Manuela Mähringer. Mit dem Kampf für Arbeiterrechte und soziale Gerechtigkeit verbänden viele in erster Linie Kundgebungen in der Öffentlichkeit, Präsenz auf der Straße und politische Aufrufe. Bewusst habe man sich aber entschieden, den Tag auch in den Gottesdienst zu bringen.

Die Frage, warum man das Politische in die Kirche hineinholen solle, beantworte die Katholische Soziallehre, für welche die KAB einstehe. Arbeit sei ein wichtiger Teil des Menschseins, Arbeit festige und erhalte die Gemeinschaft. In der Arbeit erweise man sich als solidarisch mit den Mitmenschen. „Aber Solidarität bedeutet auch Solidarität mit denen, die nicht oder nicht mehr arbeiten können“, verdeutlichte Mähringer.

An Schwächere denken

Das Menschenbild der Kirche sowie der Glaube verpflichteten zum Eintreten für den Schutz der Arbeit sowie Solidarität mit anderen, besonders den Schwächeren der Gesellschaft. Daher habe der diesjährige „Tag der Arbeit “ auch unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch !“ gestanden. Zusammen mit anderen Gewerkschaften und Gruppen möchte die KAB Teil des politischen Kampfes für soziale Gerechtigkeit sein. Man wolle aber auch zeigen, dass man politisch sei und nicht trenne zwischen politischen Kämpfen und Glaubensinhalten.

„Es ist schon eine Zeit her, da hat ein bayerischer Minister gesagt, die Kirche ist für Barmherzigkeit zuständig und der Staat für Gerechtigkeit. Die Kirchen möchten sich daher in der Politik mehr zurückhalten“, so der Kreispräses in seiner Predigt. Er sei hierzu ganz anderer Meinung. Überall dort, wo es um das Leben der Menschen gehe – so auch beim Grundrecht auf Arbeit , seine Würde und Freiheitsrechte oder die Bewahrung der Schöpfung – dürften, sollten und müssten die Menschen sogar ihre Stimme erheben. Man müsse sich nicht dauernd in alles einmischen und zu allem eine Meinung haben, aber zu den wesentlichen Dingen, den Grundlagen des Zusammenlebens schon.

„Wenn wir feststellen, dass Solidarität gefragt ist, dann müssen wir handeln. Und wenn wir feststellen, dass Dinge in der Gesellschaft und auch in der Kirche ungerecht laufen, dann müssen wir unsere Stimme erheben“, appellierte er. Viele duckten sich weg – nach dem Motto, die anderen werden es schon richten. Nur jammern und schimpfen und seinen Frust verbal oder in den sozialen Medien ablassen, bringe aber nichts. Man müsse im Gespräch bleiben, Ideen haben und auch Beziehungen formulieren.

Auch KAB-Mitglieder brachten sich in die Gestaltung des Gottesdienstes mit ein. Abschließend freute sich Kreisvorsitzender Günter Romig, den 1. Mai im Rahmen des 120. Jubiläums der KAB Johannisthal feiern zu dürfen. Die stimmige musikalische Ausgestaltung oblag erneut Silvia Wachter.