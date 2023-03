Beim Landfrauentag im Schützenhaus Kronach waren Mut , Elan und Zuversicht zu spüren. Die Begrüßung war humorvoll , zeigten doch Diana Hofmann, Marina Herr und Sonja Böhner in einem Sketch, dass Jammern nichts helfe, Anpacken aber sehr wohl.

Pfarrer Walter Engeler, Leiter der Landwirtschaftlichen Familienberatung der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, gab Tipps, wie das Zusammenleben in der Bauernfamilie und im Dorfleben gut funktioniert. Er forderte die Bevölkerung aber auch auf, der Landwirtschaft mehr Respekt und Wertschätzung entgegenzubringen. Denn die Betriebe seien Lebensmittelerzeuger und sorgten für Nahrungsmittel in guter Qualität.

Kreisbäuerin Marina Herr betonte, dass Landfrauen heute selbstbewusst, engagiert, modern und in vielen Belangen des gesellschaftlichen Lebens aktiv seien. „Sie sind am Puls der Zeit.“ Und sie blickte in 75 Jahre Kronacher Landfrauengeschichte. Margarethe Welscher aus Eila sei die erste Kreisbäuerin gewesen. Ihr folgten Hilde Rentsch aus Lauenhain, Rita Hanna aus Fröschbunn, Veronika Kestel aus Haßlach bei Teuschnitz, Rosa Zehnter aus Haig und 2022 Marina Herr. Auch ein Landfrauenchor sei 1981 mit 26 Sängerinnen ins Leben gerufen worden. Hilde Rentsch, Rita Hanna und Siegrid Stahlberger hätten sich um die Gründung verdient gemacht.

1987 konnte man sich laut Herr über eine eigene Tracht freuen, die für den Chor entworfen und genäht wurde. Die Kreisbäuerin trug zum Landfrauentag diese schmucke Tracht und weckte damit manch nostalgische Gefühle. Nach 28 Jahren Chorleitung habe Elfriede Angermüller die Leitung an Hella Klumpp übergeben. Mittlerweile sei der Chor wegen Mangel an Sängerinnen aufgelöst worden.

Herr zählte viele Aktivitäten und Veranstaltungen auf, die auf Initiative oder unter Mithilfe der Landfrauen für ein gutes gesellschaftliches Miteinander beitrugen.

Landratsstellvertreter Gerhard Wunder nannte die Landfrauen wichtige Säulen in bäuerlichen Familien. Sie würden auch zur Stärkung der Dorfgemeinschaften beitragen. Für die Stadt Kronach entbot Zweiter Bürgermeister Michael Zwingmann die Grüße. Pfarrer Thomas Teuchgräber ermutigte die Landfrauen dazu, öfter mal an sich selbst zu denken, anstatt nur Gutes für andere tun zu wollen.

Tina Langenscheidt überbrachte die Grüße des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg-Kulmbach. Worte zum Nachdenken gab Sonja Böhner den Gästen in ihren Schlussworten mit auf den Weg. Der Landfrauentag wurde musikalisch von der Volksmusikgruppe „Die Kemmärä Kuckuck“ umrahmt. eh