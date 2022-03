Im Haus des Volkes in Probstzella trafen sich die Akteure aus den sechs am Geopark Schieferland beteiligten Landkreisen, um den Managementplan für den länderübergreifenden Schieferpark vorzubereiten. Mit der im Jahr 2019 erfolgten Zertifizierung des länderübergreifenden Geoparks Schieferland geht die Verpflichtung zur Vorlage eines Managementplans bis zum Herbst 2022 einher. „Damit besteht die Notwendigkeit, bisherige Defizite zu analysieren und neue Handlungsspielräume auszuloten“, beschrieb der amtierende Vereinsvorsitzende, Landrat Marko Wolfram, den Zweck der Zukunftskonferenz in Probstzella. Dabei erweise sich der Geschäftsführer des Thüringer Vereins, Andreas Gliesing, als Triebfeder. Dieser lobte die Zukunftskonferenz „als ein gemeinsames Projekt beider Geopark-Vereine und als beispielgebend für die Zusammenarbeit in der Region“.

In drei Themengruppen befassten sich die Tagungsteilnehmer mit Geo-Tourismus, Geo-Bildung und Geo-Potenzialen. Mit seinem Vortrag „Geologische Bildung heute. Situation und Abhilfe“ lieferte Christof Ellger einen Einstieg in das Thema Geo-Bildung. Als Geschäftsführer der GeoUnion Alfred-Wegner-Stiftung Potsdam und damit der Einrichtung, die bundesweit für die Geopark-Zertifizierung zuständig ist, wirkte er an der Entstehung des Managementplans mit. In seinem kritischen Blick stellte er einen „Verlust an Wissen über geologische Zusammenhänge fest“ – plastisch dargestellt an der Hochwasserkatastrophe vom vergangenen Jahr im Ahrtal. Und er plädierte dafür, dringend der Erosion am geowissenschaftlichen Wissen in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Die Geowissenschaft müsse innerhalb des Geografieunterrichts gestärkt werden. Es bedürfe mehr „Geo“ in der Schule. „Und um die Defizite in den Geowissenschaften zu beheben, braucht es die Geoparks!“, so sein Plädoyer.

In den Themengruppen wurden erste Ergebnisse erarbeitet, die detaillierten Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden jetzt vom Planungsbüro aufgearbeitet und fließen in den ausgearbeiteten Managementplan ein, der an die GeoUnion Potsdam übergeben wird.

„Es braucht Menschen, die Geologie erklären“, war das Fazit in der Themengruppe Geo-Bildung. So könne Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, Begeisterung von Schulklassen , niedrigschwellige Bildungsangebote in den Volkshochschulen oder bei Geowanderungen funktionieren. Beim Geo-Tourismus wurde deutlich, dass die Werbematerialien in allen Regionen ein einheitliches Corporate Design brauchen und dass Erlebnisangebote gemacht werden müssen. Auch müsse man eine Renaissance des Werksteins Schiefer erreichen, neue Verwendungsmöglichkeiten prüfen. Setzen sollte man auf eine Inwertsetzung des Produkts Schiefer mit seiner günstigen Umweltbilanz. red