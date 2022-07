Das „Fritzla“ wurde nach dem Spitznamen seines Gründers Fritz Beierkuhnlein benannt. Und dieser Name hat sich etabliert. Nach Fritz kam Friedrich und nun führt der Enkel des Gründers, Wieland, das Fritzla bereits in dritter Generation.

1922 als Cafè gegründet, sattelte man 1925 auf „Gemischte Waren“ um, da im armen Dorf Steinwiesen mit einem gehobenen Café nichts zu verdienen war. Doch auch das waren schwere Zeiten, denn Elsa, Fritzlas Frau, war evangelisch und deshalb wurde der Laden anfangs auch gemieden. Aber irgendwann ging es dann aufwärts, und 1935 baute man an der Hauptstraße ein neues Geschäft, und dort ist heute noch der Sitz des damaligen „Gemischtwarenladens Fritzla“. Das Sortiment war groß und alles unverpackt. Die Kunden kamen mit Flaschen, Schüsseln und Gläsern zum Einkaufen, Wermut und Branntwein gab es aus Ballons und Backwaren aus der eigenen Backstube. Außerdem Melissengeist, Baldrian, Verbandsmaterial u.v.m., da es keine Apotheke im Ort gab. Petroleum für die Lampen wurde genauso verkauft wie Kohle und alle Arten von Kurzwaren, Textilien, Spielsachen und und und. Man stelle sich das Kaufhaus „Weka“ in klein vor, mit einer „ Aldi “-Supermarktabteilung und ganz modern als Unverpacktmarkt – so war das Fritzla.

Qualität, die man auch überregional kennt

Vom alten Fritzla übernahm dann Sohn Friedrich den Laden. Er konnte aufgrund einer Kriegsverwundung den Beruf des Bäckers und Konditors nicht mehr ausüben und machte eine Ausbildung zum Lebensmittelfachwirt. 1959 heiratete er seine Elfriede und hatte zwei Söhne, Carl und Wieland. Letzterer übernahm Mitte der neunziger Jahre das Unternehmen und machte es zu dem, was es jetzt ist – ein Laden, der mit einem großen Sortiment an Lebensmitteln punkten kann, aber den Charme und die Herzlichkeit der Tante-Emma-Läden bewahrt hat. Weltoffen und heimatverbunden, mit Kompetenz und Kundenfreundlichkeit – so kennen die Menschen aus nah und fern ihr Fritzla. Und seit es die Auszeichnung zum Fünf-Sterne-Dorfladen sogar von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger persönlich bekommen hat, kennt man es auch in ganz Bayern und darüber hinaus.

Die „gute Seele“ im Fritzla, Friedrich und lange Zeit auch bei Wieland ist die „Fritzla-Liane“, die Schwester von Friedrich. Noch bis 2020 saß sie jeden Tag mit damals 85 Jahren an der Kasse und unterhielt sich gerne mit den Kunden. „Das Geschäft war meine Welt“, sagt sie heute wehmütig. Die Coronapandemie beendete diese Zeit leider.

Neben dem Geschäft beliefert Wieland Beierkuhnlein auch noch 50 Schulen und Kindergärten im Rahmen des Schulfruchtprogramms mit Obst und Milchprodukten. Zum 100-jährigen Jubiläum waren deshalb auch zahlreiche Kunden, Lieferanten, Freunde und die ganze Familie Beierkuhnlein gekommen, um das Fritzla hochleben zu lassen.

Hans Rebhan , Vizepräsident der IHK Oberfranken und Kreisvorsitzender des IHK-Gremiums Kronach, überreichte eine Dankesurkunde und betonte, dass er Auszeichnungen dieser Art nicht oft durchführe. Bereits in dritter Generation gibt es das Fritzla, das ist außergewöhnlich und verlangt Hochachtung und Respekt. „Möge dieser Leuchtturm in Steinwiesen für die Zukunft erhalten bleiben“, schloss Rebhan.

Bereits nach der Begrüßung durch den Inhaber erfreute Liane Bauer alle mit einer kurzen Chronik der letzten 100 Jahre. Hedi Höhn gratulierte mit einem Gedicht in Dialekt, und Carolin Hollendonner berichtete in Reimform über ihre Erfahrungen als Kundin. Einen musikalischen Hochgenuss boten zur Unterhaltung die Musiker des „Blue Moon Swingtetts“.