Eine Informationsveranstaltung zum Thema „Mediation und Konfliktmanagement – Handlungsfähig bleiben im Konflikt, im Führen, in Veränderungsprozessen“ findet am Donnerstag, 22. Juli, statt. Beginn ist um 16 Uhr in den Seminarräumen im ehemaligen Zeughaus auf der Festung Rosenberg . Das Meet & Greet informiert über die Mediationsausbildung „Mediation und Konfliktmanagement“, die im November startet. Anmeldung ist erbeten per E-Mail an mail@lars-hofmann.com oder unter Telefon 0160/708850. red