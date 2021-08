Ein 19-Jähriger musste am Montag gegen 16.50 Uhr mit seinem Mazda auf der Kreisstraße zwischen Eila und Posseck in einer Linkskurve einem gelben Audi ausweichen, an dessen Steuer ein 28-Jähriger saß. Der Mazda rasierte einen Leitpfosten und landete in einer Wiese. Aufgrund der gegensätzliches Aussagen der Beteiligten bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden. pol