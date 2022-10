„Die Menschen brauchen Sicherheit und klare Perspektiven in Zeiten der Krise “, betonte Bezirkstagspräsident Henry Schramm bei der Feierstunde zum Tag der Deutschen Einheit der Küpser Unionsfamilie in Oberlangenstadt. Schramm kritisierte die Ampelkoalition, welche der Bevölkerung das eben nicht vermitteln könne.

„Wir befinden uns in einer der größten Krisen der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Der soziale Brennstoff droht die Gesellschaft zu beschädigen.“ Die Risse zwischen denen, die mithalten könnten, und denen, die sich abgehängt fühlten, würden immer größer. Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine am 24. Februar sei unendliches Leid über Menschen hereingebrochen, das Zusammenwachsen in Europa werde blockiert, beschädigt und Recht mit Füßen getreten. „Krieg kann niemand hier persönlich beeinflussen, aber jeder Einzelne sollte für Frieden im persönlichen Umfeld sorgen und Mauern im Kopf abbauen“, appellierte Schramm. Bürgermeister Bernd Rebhan erinnerte sowohl an die direkte Betroffenheit der Menschen im Landkreis Kronach als auch an die Pflanzung der Linde, die in Oberlangenstadt vor dreißig Jahren zum Gedenken an die deutsche Wiedervereinigung gesetzt worden sei.

Eingangs hatte der Oberlangenstädter CSU-Vorsitzende, Zweiter Bürgermeister Thomas Meyer, die Veranstaltung eröffnet und freute sich über den Zuspruch, auf den diese Traditionsveranstaltung der Unionsortsverbände stieß. Der Küpser CSU-Ortsvorsitzende Thorsten Stalph sagte in seinem Grußwort: „Der Tag der Wiedervereinigung ist zum Symbol für Zusammenhalt in Europa geworden. Die Welt hat sich drastisch verändert und wir haben den Auftrag, die EU zu stabilisieren und den Frieden wiederzuerlangen.“ Mit der bayerischen und deutschen Nationalhymne sowie erstmalig der Europahymne , die von der Original Heidelbergler Blasmusik umrahmt wurde, endete die gut besuchte Feierstunde. eb