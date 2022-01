Bei der 22. ordentlichen Bezirkskonferenz des DGB Bayern in Würzburg haben die Delegierten der acht DGB-Mitgliedsgewerkschaften Mathias Eckardt in seinem Amt als Regionsgeschäftsführer des DGB Oberfranken für weitere vier Jahre bestätigt. Somit ist er auch weiterhin für den Landkreis Kronach zuständig.

Der neu gewählte Vorsitzende des DGB Bayern , Bernhard Stiedl, gratuliert zur Wahl: „Die Wiederwahl von Mathias Eckardt ist ein Beleg für die hervorragende Arbeit, die er seit vielen Jahren in Oberfranken leistet. Gerade die Arbeit des DGB in den Regionen wird immer wichtiger.“ Die Transformation der Arbeitswelt und die Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge finde vor Ort in den Betrieben, Verwaltungen und Einrichtungen statt. „Dort müssen wir Lösungsansätze entwickeln, um den Wandel und die Zukunftssicherung im Sinne der Beschäftigten zu gestalten.“

Der gelernte Eisenbahner und Mitglied der EVG, Mathias Eckardt, war von 2009 bis 2013 Regionsvorsitzender des DGB Oberfranken-West und ist seit 2014 Regionsgeschäftsführer des DGB Oberfranken. Er geht somit in seine dritte Amtszeit.

In seiner Vorstellungsrede bekräftigte er nochmals die Notwendigkeit von starken Gewerkschaften, um die Interessen der Beschäftigten vertreten und durchsetzen zu können. Besonders unterstrich er hierbei die Wichtigkeit von Tarifverträgen.

Außerdem setzte er den Fokus auf die Themen „Transformation“ und „Nachwuchsgewinnung“. Gerade im Automobil(zulieferer)-geprägten Oberfranken müssten Wege gefunden werden, die Transformation der Automobilindustrie zukunftssicher und sozialverträglich zu gestalten.