Bei der Jahreshauptversammlung des DLRG-Kreisverbandes Kronach mit Ehrungen freute sich Erster Vorsitzender Klaus Bächer, dass das Vereinsleben nach der pandemiebedingten Zwangspause wieder ordentlich Fahrt aufgenommen hat.

So wurde mit dem Landkreis ein Vertrag über die Nutzung der neuen Wachstation am Ölschnitzsee geschlossen, das bereits 2020 geplante Bezirksjugendzeltlager in Rothenkirchen wurde nachgeholt, eine Corona-Teststation wurde betrieben, Schwimmkurse wurden erfolgreich durchgeführt, das Freizeitgelände am Ölschnitzsee wurde mit eingeweiht sowie mit großem Erfolg an Meisterschaften auf Vereins-, Kreis-, Bezirks-, Landes- und Bundesebene teilgenommen.

Mit dem grandiosen Abschneiden bei den Lifesaving World Championships der Masters im italienischen Riccione mit drei Weltmeistertiteln, fünf Vizeweltmeistertiteln, einem dritten Platz sowie zahlreichen weiteren tollen Platzierungen wurde das Vereinsjahr gekrönt.

Der Dank des Vorsitzenden galt allen Mitgliedern der Vorstandschaft, den Referenten, den Stützpunkten, den Vertretern der Jugend und den Ausbildern, die ein umfangreiches Arbeitspensum zu bewältigen hatten. Dank galt auch der Stadt und den Stadtwerken Kronach für die Zurverfügungstellung von ausreichend Trainings- und Ausbildungszeiten im Hallenbad. Dies habe dazu beigetragen, dass die lange Warteliste für Schwimmkurse deutlich reduziert werden konnte, so Bächer.

Zusammen mit Bürgermeisterin Angela Hofmann und stellvertretendem Bezirksvorsitzenden Alexander Brandt zeichnete Kreisverbandsvorsitzender Klaus Bächer einige Kameradinnen und Kameraden für langjährige Vereinsmitgliedschaft aus, allen voran Marliese Bär , die dem DLRG Kreisverband Kronach bereits seit 50 Jahren die Treue hält. In dieser langen Zeit war sie mit großem persönlichen Einsatz in verschiedenen Funktionen tätig, sei es als Revisorin, als stellvertretende Schatzmeisterin, Mitglied des Wettkampfbüros bei Meisterschaften auf Kreis- und Bezirksebene, als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit oder in der Schwimmausbildung insbesondere an den Grundschulen in Kronach , Pressig und Steinwiesen. Für ihre Verdienste war Marliese Bär zusammen mit ihrem Mann Richard bereits 2015 zum Ehrenmitglied ernannt worden.

Anschließend wurden Michael Bär für 40-jährige Vereinszugehörigkeit, Sven Kratochvill für 25 Jahre sowie Ruth Tölg und Leon Kühr für zehn Jahre geehrt. Urkunden nach bestandener Prüfung für den Lehrschein bekamen Vanessa Karabuto und Gabriele Grüdl überreicht.

In einem Grußwort hatte zuvor Bürgermeisterin Hofmann die Verlässlichkeit der DLRG als wichtigen Partner für die Kommunen betont. Insbesondere lobte sie den Einsatz der Jugendlichen, die sich in ihrer Freizeit für die Allgemeinheit engagieren. Kurz ging sie auch auf den aktuellen Sachstand in Zusammenhang mit dem Neubau des Crana Mare ein.

Alexander Brandt, stellvertretender Vorsitzender des DLRG-Bezirks Oberfranken, hob die Bedeutung des Kreisverbands Kronach für den Bezirk Oberfranken hervor. Nahezu alle Tätigkeitsfelder, für die die DLRG steht, würden durch die rührigen Mitglieder vor Ort abgedeckt, so Brandt. red