Die Tettauer wollen endlich einmal in den Genuss von Stabilisierungshilfen kommen. Deshalb wurde am Montagabend in der Marktgemeinderatssitzung die Verwaltung einstimmig beauftragt, im laufenden Jahr erneut einen Antrag zu stellen.

Bürgermeister Peter Ebertsch (BfT) wies auf den demografischen Wandel hin, der Tettau mit voller Wucht getroffen habe. Zugleich seien Einrichtungen vorhanden, die saniert beziehungsweise unterhalten werden müssen. Er könne nicht nachvollziehen, dass andere Kommunen im Landkreis – obwohl diese auch Gewerbe und Steuereinnahmen hätten – Stabilisierungshilfen erhalten, der Markt Tettau bisher aber nicht. Zudem betonte er, dass die Gemeinde ihre Hausaufgaben gemacht habe. So wurden beispielsweise freiwillige Leistungen – in diesem Jahr rund 10.000 Euro – gestrichen, die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer wurden auf das bayerische Niveau angehoben. Zuvor wurde der Haushalt einstimmig verabschiedet. Das Zahlenwerk schließt insgesamt mit Einnahmen und Ausgaben mit einer Summe in Höhe von 10.311.141 Euro .

Das waren die Ausgaben 2022

Der Bürgermeister erklärte in seinem Bericht, dass die Aufgaben im Haushaltsjahr 2022 vielfältig waren. Dabei nannte er unter anderem die Anschaffung einer Tragkraftspritze für die Feuerwehr Kleintettau, die Anschaffung von Mietcontainern für den Kindergarten, den Grundstückserwerb, Gebäudeabrisse und die Neugestaltung von Gebäuden und Projekten im Rahmen der Förderoffensive Nordostbayern sowie der Städtebausanierung. Insgesamt wurden 1,7 Millionen Euro investiert.

Für die Finanzierungen verschiedener Projekte erhielt der Markt Tettau Zuschüsse und Zuwendungen in Höhe von 750.000 Euro . Als ein gelungenes Projekt und als einen Treffpunkt für alle Generationen sieht Ebertsch die im Sommer eingeweihte Freizeitanlage im Kernort Tettau .

Wichtige Investitionen 2023

Ebertsch bedankte sich bei der Staatsregierung, denn der Markt Tettau hat für das Jahr 2020 wegen der coronabedingten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer einen Ausgleich in Höhe von 896.495 Euro erhalten. Für das Jahr 2021 gab es 41.162 Euro . Letztere mussten allerdings im vergangenen Jahr wieder zurückgezahlt werden.

Weiter wies er darauf hin, dass die von der Rechtsaufsicht genehmigte Darlehensaufnahme in Höhe von 1.139.000 nicht in Anspruch genommen werden musste.

Auf das aktuelle Jahr eingehend, sprach der Bürgermeister von vielfältigen Maßnahmen. In diesem Zusammenhang wies er auf die Digitalisierung im Rathaus und auf die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Feuerwehr Tettau hin. Zudem werde am Schulgebäude ein weiterer Rettungsweg geschaffen. Im Kindergarten stehe eine Teilsanierung des Daches und der Teilaustausch von Fenstern und Türen an.

Im Rahmen der Förderoffensive Nordostbayern sind Objekte in der Planung beziehungsweise Ausführung wie die Hauptstraße 30 und 31 und der Kurvenbereich in Alexanderhütte, Am Berg 6 und Am Berg 14 in Langenau (alle Neugestaltung) sowie die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Schauberg, Talstraße 7.

Im Bereich des Straßenbaus stehen im Zusammenhang mit der Wasserleitungssanierung die Restarbeiten bevor in der Thüringer Straße, der Vollausbau der Lichtenhainer Straße in Kleintettau und die Sanierung des „Haderholzweges“ in Tettau .

Weiterhin sollen bei den nicht zuschussfähigen Straßen Deckensanierungen erfolgen. Der aktuelle Schuldenstand wurde mit rund 4.890.000 Euro beziffert. vs