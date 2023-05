„Die Junge Union ist die starke politische Jugendorganisation in unserem Landkreis“, betonte Bittner zu Beginn. Vieles konnte in den vergangenen zwei Jahren auf die Beine gestellt werden, traditionelle Veranstaltungen in den Ortsverbänden landkreisweit wieder stattfinden. Auch der Kreisverband habe Veranstaltungen wie Diskussionen mit Mandatsträgern und Wanderungen entwickelt. Dank des Kreistages und des Landrates Klaus Löffler konnten Herzensanliegen der JU wie das 50/50-Taxi umgesetzt werden. „Wir sind seit der letzten Kreistagswahl auch ein politischer Player im Landkreis. Mit einer eigenen Fraktion und mit Marie-Therese Wunder aus den Reihen der JU als weitere Stellvertreterin des Landrates ist die Junge Union Bestandteil der Politik im Landkreis Kronach “, hob Marius Bittner hervor.

Bei den Neuwahlen wurde Marius Bittner erneut von der JU-Vizechefin Luisa Grampp für das Amt des Vorsitzenden vorgeschlagen. Bittner motiviere seit zwei Jahren als „Kapitän“ des Verbandes die Mitglieder und brenne für die ihm anvertraute politische Arbeit, so Grampp. So wurde Marius Bittner einstimmig als Kreisvorsitzender wiedergewählt.

JU-Fraktionschef und Bezirksvorsitzender Markus Oesterlein machte deutlich, dass die JU im Kreistag angekommen sei und ihre Versprechen einhält. Viel habe man sich vorgenommen und umgesetzt. Er denke nur an 50/50 Taxi oder VGN. Dies sei nur möglich mit einem geschlossenen starken Verband im Rücken und einem starken Landrat an der Spitze des Landkreises. Er bedankte sich bei Bittner für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und das enge Miteinander zwischen Fraktion und Partei. „Gemeinsam bewegen wir den Landkreis – das war damals unser Motto und ist heute Realität.“, so Oesterlein. red