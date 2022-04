Kindern eine kleine Reise in die Welt der Fantasie zu schenken und dabei die Botschaft zu vermitteln, dass man anderen gegenüber unvoreingenommen und offen bleiben soll, das ist der Motor, der die Stockheimer Marionettenbühne „Muggnpfiffer“ antreibt.

Um ein Zeichen der Solidarität zu setzen, veranstaltete die Gruppe ein Benefiz-Marionettenspiel für die Ukraine. Mehr als 120 Zuschauer waren der Einladung in die Zecherhalle in Neukenroth gefolgt. Bei freiem Eintritt wurden 969,91 Euro an Spendengeldern gesammelt – den Glückscent gab ganz stolz ein kleines Kind ab. Der Betrag wurde von einer Spenderin auf 1000 Euro aufgestockt.

Die „Muggnpfiffer“ Anne Schlick, Carola Krüger, Christina Zehnter, Diane Kreul, Ruth Lehnhardt und Tanja Tögel freuen sich, den Menschen aus der Ukraine helfen zu können, und haben das Geld an die Spendenaktion des Kronacher „Struwwelpeter“ für die Ukraine weitergegeben.

Eine schöne Geste war auch, dass Bürgermeister Rainer Detsch vorbeikam, um einen Scheck zu überreichen und weiterhin viel Glück und Erfolg zu wünschen. Spontan entschloss sich das Duo „Masa & Cortez“ alias Martin Zehnter und Isabel Cortez dazu, als „Vorband“ das Publikum musikalisch mit ein paar Liedern zu überraschen.

Das Puppenspiel ist ein Medium, das die Freiheit des Denkens und Redens repräsentiert, das es den Spielern ermöglicht, ihre eigene Welt und Fantasie grenzenlos neu zu erschaffen. In diesem Sinne lag es den Spielerinnen am Herzen, die großen und kleinen Zuschauer für eine Weile die Schrecken der Zeit vergessen zu lassen. Und dem Publikum tat es sichtlich gut: Lachsalven wurden ausgelöst, und die Kleinsten hüpften begeistert auf den Plätzen.

Der Leiter des „Struwwelpeter“, Samuel Rauch, bedankte sich für die Unterstützung. Die „Muggnpfiffer“ kommen übrigens am 23. Oktober zu einem Gastspiel in den „Struwwelpeter“. Es lohnt sich, den Tag im Kalender zu markieren. red