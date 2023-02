Bei der Bezirksversammlung des bayerischen Zimmererhandwerks stand unter anderem die Ehrung von Gerhard Kögel, Obermeister der Innung Kronach /Lichtenfels, im Vordergrund.

Peter Aicher, Präsident des Landesinnungsverbandes des bayerischen Zimmererhandwerks (LIV), und Bezirksvorsitzender Manfred Amon begrüßten neben den über 60 Teilnehmern aus der Branche auch den Bürgermeister der Stadt Bad Staffelstein , Mario Schönwald, stellvertretenden Landrat Helmut Fischer sowie Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz.

Ehrung für besondere Verdienste

Gerhard Kögel wurde für seine besonderen Verdienste um das Zimmererhandwerk mit der silbernen Ehrennadel des Verbandes ausgezeichnet. Im Jahr 2003 wurde Kögel zum stellvertretenden Obermeister der Zimmererinnung Kronach /Lichtenfels gewählt, seit 2011 ist er Obermeister. Kögel, auch bekannt als „der Mann mit dem Herz aus Holz“, sei von Anfang an sehr aktiv gewesen: Er kämpfte in jungen Jahren in der deutschen Nationalmannschaft im Judo und absolvierte zugleich eine Ausbildung im Zimmererhandwerk.

Nach der Ausbildung als Zimmerer studierte Gerhard Kögel Land- und Forstwirtschaft. Im Jahr 1996 gründete er seinen eigenen Zimmereibetrieb, der jetzt 40 Mitarbeiter beschäftigt.

Verbundenheit zum Wald

Holz sei das Leben von Gerhard Kögel, denn er ist seit seiner Kindheit immer mit dem Wald verbunden gewesen. Er selbst besitzt seinen eigenen Wald, und das Holz wird im eigenen Zimmereibetrieb verwendet. Gerhard Kögel ist zudem bei der Waldbauernvereinigung als Vorstandsmitglied und im Bayerischen Bauernverband als Ortsobmann tätig. red