Freude an der Betrachtung von Formen und Farben der Natur und am kreativen Umwandlungs- und Schaffensprozess stehen bei diesem Workshop der Arnika-Akademie im Vordergrund. Mit der selbst gemachten Farbe kann sofort gemalt werden. Am Freitag, 9. Juli, ist Pflanzenbetrachtung, am Samstag, 10. Juli, ab 10 Uhr Farbherstellung und am Sonntag, 11. Juli, wird ab 10 Uhr gemalt. Anmeldung bis 2. Juli im Rathaus, Telefon 09268/ 97214, per Mail an info@arnikastadt.de oder auf http://teuschnitz.de/arnika-akademie. red