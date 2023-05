Der Familientag unterm Maibaum lockte in Mitwitz viele Besucher an: Halb Mitwitz war auf den Beinen als am Rathausplatz, in der Begegnungsstätte Alte Schule und im ehemaligen Schulgarten ein Familientag mit dem traditionellen Maibaumaufstellen am Vortag stattfand.

Die zahlreichen Mitmachangebote für Klein und Groß wurden eifrig genutzt. Ob beim Fischeangeln, Büchsenwerfen, Eimereinlochen, Seifenblasen, Schminken oder Armbänderknüpfen: Alle Stationen wurden bestens angenommen. Der Diakonieverein hatte zudem seine Bücherei geöffnet. Auch für den Ansturm auf Kaffee und Kuchen waren die fleißigen Helfer von der Diakonie gut gerüstet. Getränke und die beliebten Bratwürste fanden reißenden Absatz, die Mitwitzer Rundhauberfreunde waren hoch zufrieden.

Als pünktlich um 17 Uhr die Neuhäuser Blasmusikanten unter Leitung von Roberto Kämpf einen Tusch spielten und das offizielle Maibaumaufstellen einläuteten, verkündete Bürgermeister Oliver Plewa voller Stolz, dass sich auch bei diesem besonderen Frühlingsfest das Motto der Marktgemeinde „Markt Mitwitz verbindet“ mit Leben fülle.

Viel Beifall erhielten die Kindergartenkinder für ihre Frühlingsreigen und -tänzchen um den Ahornbaum.

Der Höhepunkt: Kreisbrandmeister Matthias Weber und seine Männer stellten den 14 Meter hohen, mit einem Kranz geschmückten Maibaum auf. fb