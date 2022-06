Am Freitag, 15 Juli, ist der Songwriter , Harfenist und Buchautor Andy Lang im Forsthaus Windheim zu Gast. „Ich glaube einfach, dass nach diesen schwierigen Zeiten, die wir alle als belastend erlebt haben, nun der richtige Moment ist für Ermutigung und Zuspruch, für Träumen und Hoffen, für Worte, Lieder und Klänge, die uns tief in der Seele bewegen“, sagt der Künstler zu seinem neuen Konzertprogramm . Darin vermischt er seine sehnsuchtsvollen irischen Balladen mit ermutigenden deutschen Songs und Segensliedern. Humorvolle und tiefgründige Zwischentexte lassen seine Zuhörer schmunzeln und erkennen: Es sind unsere eigenen Geschichten und inneren Bilder, die der Resonanzraum für Andy Langs romantische Klangwelten sind.

Harfensounds, eine präzise gespielte Gitarre und der warme Bariton des Songpoeten eröffnen Erfahrungsräume, in denen Hoffnung blühen und neue Inspiration wachsen kann. Bereits im Sommer 2018, 2019, 2020 und 2021 gastierte der „Magier an der keltischen Harfe“ im romantischen Biergarten des Forsthauses in Windheim. Nach dem Erfolg der Premiere wie auch der drei Fortsetzungen gibt Andy Lang nunmehr zum fünften Mal ein Open Air-Konzert.

Freunde guter Musik dürfen sich dabei auf einen sinnlichen Konzertgenuss freuen. Aufgrund der überdachten Kolonnade kann das Konzert bei jedem Wetter stattfinden.

Anmeldung und Tickets

Anmeldungen sind unbedingt erforderlich – per Telefon unter der Rufnummer 09268/91166 oder per Email info@forsthaus-windheim.de. Los geht s um 19 Uhr. Tickets kosten zwischen 15 Euro und 20 Euro. Den Preis kann man solidarisch an der Abendkasse selbst bestimmen. Weitere Infos gibt es auch im Internet unter www.forsthaus-windheim.de sowie über den Künstler unter www.andy-lang.de. hs