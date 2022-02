„We are Wonder Girlz!“ heißt ein kostenloser Workshop für Mädchen von 10 bis 16 Jahren am Donnerstag, 10. März, von 15 bis 18 Uhr im Kronacher VHS-Haus, bei dem es darum geht, gemeinsam die perfekte Welt zu basteln. „Was, wenn du Superkräfte hättest und kein Limit – wie würdest du die Welt verändern? Was läuft falsch, was nervt dich und wie sollte es sein? Was kannst du besonders gut? Und wo machst du die Welt bereits ein bisschen toller?“, heißt es in der Beschreibung des Workshops , bei dem Ideen, Wünsche und Forderungen gesammelt werden sollen. Diese werden am 15. März um 16 Uhr an die Erste Bürgermeisterin von Kronach , Angela Hofmann, übergeben – damit sich was verändern kann.

Der Workshop , geleitet von Nicole Lormes und Tamara Banez, ist eine Veranstaltung des Projekts „Demokratie on tour – Mädchen und junge Frauen reden mit!“ der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik Bayern e.V., gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

Mitzubringen sind ein Getränk und eigene Verpflegung, Schere, Kleber und Buntstifte sowie eine Schutzmaske. Minderjährige Teilnehmerinnen benötigen außerdem das schriftliche Einverständnis einer/eines Erziehungsberechtigten zur Teilnahme am Workshop . Das Formular wird den Eltern per E-Mail zugeschickt.

Anmeldung: bis Donnerstag, 3. März (Name, Vorname, Alter, E-Mail-Adresse) bei: Volkshochschule Kreis Kronach , Tel. 09261/6060-0, www.vhs-kronach.de. red