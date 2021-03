Lukas K. wurde unter allen Sechstklässern im Landkreis Kronach zum besten Vorleser gewählt. Der 13-jährige Stockheimer mit slowakischen Wurzeln konnte sich während des Präsenzunterrichts im vergangenen Herbst zunächst im Rahmen einer Buchvorstellung mit Vorleseteil in seiner eigenen Klasse durchsetzen.

Beim anschließenden Schulentscheid, der bereits unter Corona-Auflagen mit Abstand und Masken im kleinen Kreis in der Schulturnhalle stattfand, trat Lukas gegen eine Schülerin der Parallelklasse an. Beide lasen aus einem selbstgewählten Buch und stellten ihr Können auch an einem Fremdtext unter Beweis.

Die Jury, bestehend aus den beiden Klassenleiterinnen, Schulleiter Hans-Peter Müller und einem Mitglied der SMV, stand vor einer schwierigen Entscheidung. Am Ende hatte Lukas die Nase vorn und konnte in die nächste Wettbewerbsrunde einziehen.

Der Kreisentscheid, aus dem der beste Vorleser aller Sechstklässler im Landkreis Kronach gekürt wurde, musste pandemiebedingt online stattfinden. Die Schüler waren aufgefordert, aus einem vorbereiteten Buch erneut eine Stelle vorzustellen und dies als Video aufzuzeichnen. Lukas setzte sich auch hier gegen seine Konkurrenten durch und wurde durch eine Fachjury des Frankenwald-Gymnasiums zum Sieger auf Kreisebene gewählt.

Für den anstehenden Bezirksentscheid bereitet sich der Schüler , der erst seit 2016 in Deutschland lebt, wieder mit einer neuen Lektüre auf die nächste Runde vor, die von Mitte März bis Ende April stattfindet. Vorgelesene Bücher sind im Schulentscheid "Tim und der schrecklichste Bruder der Welt" ( Eoin Colfer ), im Kreisentscheid "Feo und die Wölfe" (Katherine Rundell) sowie im Bezirksentscheid "Das Geheimnis der roten Schatulle" (Emma Caroll). red