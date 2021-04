Zum Thema: Impfzentrum Kronach :

Verehrte Leserschaft, kaum zu glauben, aber es gibt mit Einschränkungen auch noch Positives zu berichten, auch wenn dies heutzutage nicht sonderlich "in" ist.

Nach zweimaligem Besuch des Impfzentrums Kronach in der Industriestraße kann ich meinen Eindruck und meine Erfahrung kurz und knapp in folgenden Worten zusammenfassen: freundlich, hilfsbereit, kompetent und zuvorkommend. Das ganze Personal stellt sich mit einer perfekten Abwicklung in den Dienst der öffentlichen Gesundheitsvorsorge . Dafür möchte ich meinen persönlichen Dank an alle im Impfzentrum aussprechen, nicht zu vergessen die netten BW'ler.

Horst Beyer

Ludwigsstadt