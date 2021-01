Am Montag zwischen 12.30 und 13 Uhr fuhr ein vermutlich roter Lkw von der Firma Rebhan in Richtung Schauberger Straße. Hier bog er nach rechts in Richtung Schauberg ab und stieß dabei gegen eine am rechten Fahrbahnrand stehende Straßenlaterne und an einen Verteilerkasten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiinspektion Ludwigsstadt unter Tel. 09263/975020 entgegen.