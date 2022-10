Bei Einbruch der Dunkelheit begann Kronach zu leuchten: Erstrahlte Kunstwerke tauchten im Frühjahr dieses Jahres erstmals das LGS-Gelände in ein neues, ungewohntes Licht – über 1500 zauberhafte Bilder von 65 Fotografen gingen beim diesjährigen Foto-Wettbewerb zum „Kronacher Parkleuchten“ ein. Die Crème de la Crème der schönsten Bilder präsentiert der neue Kunstkalender 2023. Mit den einzigartigen Impressionen können alle „ Kronach leuchtet“-Fans die einmalige Schönheit und das besondere Feeling des Lichtspektakels in ihre Häuser und Wohnungen holen.

Das Titelmotiv des Kunstkalenders heißt „Blick frei auf die Festung“ von Karl-Heinz Wagner – eine beeindruckende Aufnahme, die zeigt, wie der Kronacher Stadtaufbau in das „Kronacher Parkleuchten“ miteinbezogen wurde. „Jedes Foto ist ein Kunstwerk “, schwärmt Hartmut Nenninger, der sowohl für den Kunstkalender zu „ Kronach leuchtet“ als auch den Foto-Wettbewerb verantwortlich zeichnet. Jedem einzelnen Bild sei die Freude anzumerken, Neues, Leuchtendes und Zuversicht Ausstrahlendes vor die Linse zu bekommen. Entsprechend schwer fiel der dreiköpfigen Jury - bestehend aus Hartmut Nenninger, Projektleiter Markus Stirn und Andrea Lieb - die Bilderauswahl.

Bilder machen Lust auf 2023

Monat für Monat erinnern die stimmungsvollen Momentaufnahmen an ein Lichtfestival der Superlative und schüren die Vorfreude auf 2023, wenn Kronach ab dem 21. April erneut jeden Abend erstrahlen soll. Nun aber können sich alle Besucher erst noch einmal an den wunderbaren Bilderwelten des diesjährigen Spektakels erfreuen. Hierzu bietet sich aktuell auch in der Landratsamt-Galerie die Möglichkeit, wo noch bis zum 24. November viele einzigartige Impressionen des „Kronacher Parkleuchtens“ zu sehen sind.

„ Kronach leuchtet“ wird veranstaltet von „ Kronach Creativ“ mit dem Ziel, die Schönheit und Potenziale unserer Region herauszustellen. Das Lichtevent kann nur durch die Arbeit vieler Helfer realisiert werden. Die Kosten werden aus Spenden und Sponsorengeldern sowie dem Verkauf von Merchandising-Artikeln gedeckt. Auch Käufer der Kalender unterstützen somit das Lichtspektakel.

Der Kalender ist ideal zum Verschenken – gerade zu Weihnachten, aber natürlich auch, um sich selbst eine Freude zu bereiten. „Vor allem auch Familienmitglieder und Freunde, die nicht mehr im Landkreis wohnen, freuen sich sehr über diese Erinnerung an ihre Heimat“, weiß Nenninger, bei dem alljährlich bis weit in das Frühjahr hinein noch Nachbestellungen eingehen und erfüllt werden.

Aufgrund der enorm gestiegenen Papierkosten musste man leider den Preis erhöhen. Er kostet nun 17 Euro. Der Erlös geht erneut zu 100 Prozent in die Finanzierung von „ Kronach leuchtet“ 2023. Zu erwerben ist er in den bekannten Vorverkaufsstellen, die noch einmal – insbesondere auch auf die Nachbar-Landkreise – erweitert wurden. Er kann aber auch bei Hartmut Nenninger telefonisch unter 09261/61846 bzw. 0173/3541628 oder per E-Mail nenninger.hke@t-online.de bestellt werden. Ein Versand ist gegen Entgelt möglich. Zudem gibt es weiterhin die umweltfreundliche Non-Woven-Tragetasche mit dem Aufdruck „ Kronach leuchtet“. Die Taschen können für 2 Euro überall dort erworben werden, wo es auch Kalender gibt.