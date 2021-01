Der Büchertreff am Melchior-Otto-Platz verschenkt "Wunschtüten". Kinder , Jugendliche und Erwachsene können sich ihre Tüte zusammenstellen lassen, jeder nach seinem Geschmack. In Zeiten, in denen die Bücherei nicht öffnen darf, steht Aussortieren auf dem Arbeitsplan. Herausgekommen ist eine Fülle an Romanen , Sachbüchern , DVDs, Kinderbüchern und Spielen, die von den Büchereifrauen zusammengestellt werden. Bei Kindertüten sollte das Alter angegeben werden. Bestellt werden kann eine Wunschtüte per E-Mail an birgitta.staufer-neubauer@erzbistum-bamberg.de. Abholzeit ist freitags von 15 bis 17 Uhr. Die Tüten werden vor die Tür des Pfarrzentrums gereicht. red