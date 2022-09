Im Rahmen der jährlich bundesweit stattfindenden „Interkulturellen Woche“ lädt die Flüchtlingshilfe Kronach in Kooperation mit der Migrations- und Flüchtlingsberatung der Diakonie Kronach zu einem internationalen Kochkurs ein.

Von einer marokkanischen Vorspeise über ein eritreisches Hauptgericht bis zu einem kurdischen Nachtisch werden die Besucherinnen und Besucher zu einer kulinarischen Weltreise eingeladen. Wer schon immer mal wissen wollte, wie Injera – die traditionellen, leicht gesäuerten Fladenbrote, die in Eritrea bei keiner Mahlzeit fehlen dürfen – zubereitet werden und schmecken oder bei einer traditionellen äthiopischen Kaffeezeremonie dabei sein möchte, ist hier genau richtig.

Die Veranstaltung findet am 27. September um 1 Uhr im Amt für Landwirtschaft in der Kulmbacher Straße 44 in Kronach statt.

Die Veranstaltungsreihe in Kronach zur „Interkulturellen Woche“ wird gefördert durch das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Im Rahmen dieser Woche finden noch weitere Veranstaltungen statt:

• am 30. September, 14 bis 17 Uhr, Workshop „Leichte Sprache“ in der VHS

• am 30. September, 20 Uhr, Vortrag von Raphael Ekamba zum Thema „Rassismus“ in der Synagoge

• am 1. Oktober, 9 bis 14.30 Uhr, Training interkultureller Kompetenzen in der VHS

• am 1. Oktober, 18 Uhr, gemeinschaftlicher Gottesdienst zum Ausklang der „Interkulturellen Woche“ in der Christuskirche in Kronach .

Weitere Informationen dazu finden Interessierte unter: interkulturellewoche.de/2022/lk_kronach. red