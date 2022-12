Sein erstes Jahr als Vorsitzender der Lebenshilfe Kronach war für Florian Kleine-Herzbruch ein sehr ereignisreiches. Ein Höhepunkt war die Beteiligung am 60-jährigen Bestehen des Landesverbands. Auch in Kronach gab es einiges zu feiern: Das Horst-Frenzel-Haus gibt es seit 30 Jahren, im August wurde die neue Frühförder-Außenstelle in Hirschfeld bezogen und durch großzügige Spenden konnte ein E-Tandem angeschafft werden.

„Der Tiefpunkt war, als Ende August große Teile der heilpädagogischen Tagesstätte und das Therapiebecken überflutet wurden“, so der Vorsitzende . Die Beseitigung des Kanalproblems stehe daher weit oben auf seiner Agenda für 2023. Zudem stünden die Modernisierung der Förderschule und die weitere Entwicklung des Horst-Frenzel-Hauses an. Intensiv beschäftige man sich aktuell mit den Vorkehrungen für einen möglichen „Blackout“, um den Betrieb der Wohnheime aufrechterhalten zu können.

Abschließend dankte er besonders der Zweiten Vorsitzenden Nicole Büsch und dem Kassier Thomas Rauh, die inmitten der Corona-Hochphase Anfang 2021 die Aufgaben der Geschäftsführung zusätzlich übernehmen mussten.

Als weitere große Baustelle erachtete Geschäftsführerin Silke Reitzenstein die Digitalisierung. Dringend benötigt werde ein Glasfaseranschluss für die Förderschule. Darüber hinaus möchte man sich besser als Arbeitgeber darstellen. Nachdem man zuletzt einen Sparkurs gefahren sei, investiere man nunmehr wieder verstärkt. Die Lebenshilfe beschäftige aktuell 194 Mitarbeiter, viele davon in Teilzeit. Sie ging noch auf einige personelle Veränderungen ein.

Die Berichte aus den Fachbereichen verdeutlichten einen mittlerweile wieder weitgehend normalen Betrieb. Im ambulant unterstützten Wohnen werden aktuell 25 Klienten betreut, Tendenz steigend. Hoch frequentiert sind auch die offenen Hilfen mit 140 Klienten. Die Frühförderstelle Kronach mit der Zweigstelle in Hirschfeld betreut 185 Kinder, die heilpädagogische Tagesstätte wird von 68 Kindern und Jugendlichen in Anspruch genommen. In der Petra-Döring-Schule werden 80 Kinder und Jugendliche betreut.

Wie Oskar Heß von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Union AG berichtete, weist das nachträglich angepasste Jahresergebnis 2019 einen Verlust von über 400.000 Euro auf, während für 2020 ein Minus von rund 180.000 Euro zu Buche steht. Mittlerweile ist man jedoch wieder in der Spur mit einem positiven Jahresergebnis 2021 von rund 156.000 Euro. Die Bilanzsumme betrug 7,5 Millionen Euro.

„Wenn es euch nicht geben würde, müsste man euch erfinden“, würdigte stellvertretender Landrat Gerhard Wunder die geleistete wertvolle Arbeit. Kassier Thomas Rauh bat, im Zuge der geplanten Generalsanierung der Pestalozzi-Schule auch die Petra-Döring-Schule mit anzugehen.

Eine Freude war Florian Kleine-Herzbruch die Ehrung langjähriger Mitglieder. (siehe Kasten). hs