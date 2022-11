Der schöne Wander- und Radweg durch den idyllischen Weißbachgrund zwischen Neukenroth-Welitsch und Heinersdorf konnte mit Fördermitteln weiter saniert werden. Vor allem Radfahrer oder Inlineskaterfreunde werden sich darüber freuen.

Über eine 100-Prozent-Förderung freuten sich bei der Freigabe Bürgermeister Stefan Heinlein und der Leiter der Hauptverwaltung Pressig, Thomas Frashek. Über den Newsletter der Regierung von Oberfranken sei man auf das Programm „Radnetz Deutschland“ des Bundes aufmerksam geworden.

Fast ein halbes Jahrhundert lang war Europa in Ost und West geteilt. Das Projekt „Euro Velo 13“ zeichnet den eisernen Vorhang von der Barentssee bis zum Schwarzen Meer nach. Diesem „Iron Curtain Trail“ über mehr als 9950 Kilometer zu folgen, ist eine lebendige Geschichtsstunde, aber auch eine willkommene Erinnerung an den Frieden und die Versöhnung, die auf den Fall des Vorhangs folgten.

Der Rad- und Wanderweg durch den Weißbachgrund ist etwa 4,5 Kilometer lang. Für rund 1,1 Kilometer erhielt man die volle Sanierungssumme von 100.000 Euro. Der Weg führt nicht nur durch eine idyllische Landschaft mit Wasserläufen und Teichen, von Neukenroth kommend trifft man am Ende bei der Ortseinfahrt Heinersdorf in Thüringen auf die bedeutsame Gedenkstätte an der ehemaligen innerdeutschen Grenze mit interessanten Informationen über die Sperranlagen. Dort sind auch noch von dem ursprünglich 750 Meter langen Mauerwerk, das Heinersdorf vom Westen trennte, 30 Meter im authentischen Zustand erhalten.

„Egal ob zu Fuß, per Rad oder mit Inlinern, dieser herrliche Weg ist immer zu empfehlen“, sagte der Bürgermeister. Neben der Regierung von Oberfranken dankte er auch der Firma Guttenberger Straßenbaugesellschaft für die schnelle und professionelle Umsetzung der Oberflächensanierung. eh