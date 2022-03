Eigentlich sollte die Verabschiedung von Ludwig Deuerling, Volker Naser und Helga Rattinger aus der Vereinsleitung des Gartenbauvereins Steinwiesen schon im letzten Jahr stattfinden. Doch wie so oft machte auch hier Corona einen Strich durch die Rechnung. Nun jedoch war es so weit, bei der Hauptversammlung im Cafe Kuhnlein konnte die Verabschiedung nachgeholt werden. Deuerling war seit Gründung des Gartenbauvereins 1977 bis zum Herbst 2021 44 Jahre lang für die Finanzen zuständig. Erst 2021 übergab er sein Amt in jüngere Hände, und zwar an Thorsten Wich. Auch Volker Naser wurde aus der Vereinsleitung verabschiedet. Er war von Beginn 1977 bis 2011 Erster Vorsitzender und gab dann das Amt aus gesundheitlichen Gründen an Ingeborg Wich-Reif ab. Doch als Beisitzer blieb er dem Verein erhalten. Nun überlässt er sein Amt Jüngeren. Genauso wie Helga Rattinger, die ebenfalls lange Jahre als Beisitzerin fungierte.

Schriftführerin Tanja Michel gab einen kurzen Überblick über das vergangene Jahr, in dem pandemiebedingt nicht viel möglich war. Für 2022 konnte Vorsitzende Ingeborg Wich-Reif einige Termine bekanntgeben. Geplant ist, wieder den Osterbrunnen am Pinguinbrunnen zu gestalten. Außerdem will man sich um die Beete beim Lagerhaus, bei Schlecker und beim Tourismushaus kümmern. Am 3. April ist man auf dem Frühjahrsmarkt in Steinwiesen vertreten. Auch ist wieder ein Ausflug geplant, und zwar am 19. Mai in die Arnikastadt Teuschnitz. Der Vortrag „Hummeln im Garten“ findet am 9. Juni statt. Kulinarisches gibt es am 21. Juli mit Schaschlikessen und am 15. September mit Zwiebelkuchen. Für den 13. Oktober ist dann noch ein Ausflug zum Baumwipfelpfad im Steigerwald geplant. Die Adventsfeier am 1. Dezember beschließt das Jahr. sd