Bei der Corona-bedingt nur im kleineren Rahmen erfolgenden Jahreshauptversammlung des KAB-Ortsverbands Kronach freute sich Erster Vorsitzender Georg Barnickel über den guten Zuspruch unter Einhaltung der gesetzlichen Hygienevorschriften . Im Mittelpunkt der Zusammenkunft stand die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder , die sich während ihrer Mitgliedschaft in den vergangenen Jahren auch in leitender Funktion und im Vorstand engagierten.

Ehrungen

Die beiden Vorsitzenden Georg Barnickel und Brigitte Schedel nahmen mit großer Freude die Ehrung – soweit anwesend – folgender Mitglieder vor: Siegfried Schneider (50 Jahre), Ruth Utz, Hedwig Löffler, Elisabeth Schreiber (jeweils 40 Jahre) sowie Herbert Wachter und Rita Wachter (beide 25 Jahre). Sie bedankten sich bei den Anwesenden für ihre jahrzehntelange Treue zur KAB mit einer Urkunde und einem kleinen Präsent.

Rechtsschutz- und Verbandsreferentin Manuela Mähringer ging im Anschluss noch einmal auf die von Betriebsseelsorger Eckhard Schneider unterstützten Aktionen „Allianz arbeitsfreier Sonntag“ ein, die einen großen Anteil in der Arbeit der KAB einnehmen. In diesem Zusammenhang bat sie auch um Mithilfe bei der Gestaltung einer Picknickdecke.

Unter dem Motto „Ein Stück von uns – #ohnesonntagfehltunswas“ beteiligen sich viele KAB-Gruppen in ganz Deutschland an der Mitmachaktion einer weltgrößten Sonntags-Patchwork-Picknickdecke, die mit vielen selbst gestalteten Stoffstückchen den Sonntag und seine Bedeutung visualisieren soll.

Alle Befürworter des freien Sonntags – ob KAB-Mitglied oder nicht – sind eingeladen, ihren eigenen kleinen Teil der Decke zu gestalten. Jeder kann hierfür Teilstücke mit Motiven rund um den Sonntag bemalen, bekleben, besticken, bedrucken.

Die Teilstücke mit einer Größe von 25 auf 25 Zentimetern können im KAB-Büro in Kronach abgegeben bzw. in den Briefkasten geworfen oder auf dem Postwege zugesandt werden. Von Kronach aus gehen die Teile zum Diözesanverband Bamberg, der sie schließlich an den Bundesverband weiterleitet. Heike Schülein