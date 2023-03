„Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Markt, Politik und Gesellschaft“ lautete der Titel bei der Kreisversammlung des Bauernverbandes . Mit Dekanin Ulrike Schorn, Domkapitular Thomas Teuchgräber und Landwirtschaftsdirektor Harald Weber war das Podium fachlich überaus gut besetzt.

Kreisobmann Klaus Siegelin stellte die Aktivitäten des Kreisverbandes seit seiner Wahl vor. Mit der Europaabgeordneten Monika Hohlmeiner habe man ein Gespräch geführt. Als Höhepunkt bezeichnete er das Kreiserntedankfest mit Ehrungen in Burggrub. Während der Grünen Woche habe man ein Stallgespräch in einem Betrieb mit automatischer Fütterung durchgeführt.

Aktuell sei das Gebiet Küps, Burgkunstadt und Mainleus als rotes Gebiet eingestuft worden. Siegelin bezeichnete es als schwierig, dies zu ändern, weil vom Amt dafür kein Wille da sei. Eine ganze Reihe anderer Maßnahmen werde auf dem Rücken der Bauern ausgetragen, sagte er.

Aus dem Publikum wurde angemerkt, dass junge Leute für die Landwirtschaft nicht zu begeistern seien, zumal die Flut von Auflagen von den Ämtern immer höher werde.

Der Bauernverband gehe Hand in Hand mit der Politik, eine neue Vorschrift jage die andere. Landwirte seien sowieso die „Deppen vom Dienst und Arbeiten täglich über zehn Stunden“, meinte ein Teilnehmer. Das Stimmungsbild in der Versammlung: Die Zukunft sieht düster aus, in zehn bis 15 Jahren wird sich die Anzahl der Landwirte nochmals halbiert haben, die Viehhaltung wird größtenteils weg sein. Kritisiert wurde, dass die Überprüfungen vom Amt teilweise mehr Kosten verursachten als Zuschüsse ausgezahlt würden.

Immer weniger Leute mit Ahnung

Landwirtschaftsdirektor Harald Weber stellte sich als Kind des Frankenwaldes vor. Es gelte genau hinzuschauen, was die Landwirtschaft im Landkreis Kronach ist, sagte er. Die Gesamtfläche beträgt rund 65.000 Hektar, es teilt sich in einen niedrigen Anteil der Landwirtschaft (18.000 ha), dafür ist die Waldfläche 37.000 Hektar groß. Der Landkreis Kronach sei mit einem Anteil von rund 60 Prozent eine der waldreichsten Landschaften in Bayern.

Es gebe noch 621 landwirtschaftliche Betriebe , davon werden 130 im Vollerwerb betrieben. Der prozentuale Anteil der ökologisch bewirtschaften Betriebe liege im Landkreis Kronach weit über dem Durchschnitt. Die Zahl der Betriebe mit Kuhhaltung sei drastisch zurückgegangen. „Leider werden die Leute, die Ahnung von Landwirtschaft haben, damit selbst auf dem Land immer weniger“, sagte Weber.

Laut dem Landwirtschaftsdirektor sagten sich viele Betriebsinhaber, „eigentlich lieben wir Landwirtschaft, aber wir können nicht mehr“. Der Wandel gehöre mit zum Beruf, weil sich die Rahmenbedingungen völlig geändert hätten, so Weber. „Wir wissen auch, was wir den Landwirten zumuten“, sagte er. Solche dramatischen Änderungsprozesse wie heuer habe es in seiner 35-jährigen Amtszeit noch nicht gegeben.

Domkapitular Thomas Teuchgräber drückte seine Gedanken als Landwirtssohn und Theologe aus. Er könne sich noch gut erinnern, wie nostalgisch früher die Kartoffelernte mit Handarbeit durchgeführt wurde. „Ich habe Landwirtschaft mit Hand und Fuß gemacht“, sagte der Stadtpfarrer, und: „Ich gehe nach wie vor gerne auf die Jagd.“ Das Land sei die Lebensader der Menschen. Landwirtschaft sei aus kirchlicher Sicht wichtig und unerlässlich. Sie bilde die Lebensgrundlage vieler Menschen.

Eine gesunde Ernährung sei für die Menschen wichtig. Der Ressourcenverbrauch sei allerdings ungleich verteilt. Für Nahrungsmittel müssten gerechte Preise erzielt werden. Die Kirche könne mit ihrer Ethik der Landwirtschaft helfen.

Der Schöpfung bewusst

Dekanin Ulrike Schorn meinte, sie sei Schäferin ihrer Herde geworden, weil sie in der Kindheit viel in der Natur gewesen sei. Landwirte seien sich der Schöpfung Gottes bewusst. Wichtig sei, dass die Symbiose zwischen Kirche, Landwirtschaft und Gesellschaft erhalten bleibe.