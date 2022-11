Die Großschadensereignisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Zeitspanne zwischen den Ereignissen immer kürzer wird. Eine zusätzliche Dynamik hat diese Thematik durch den Ukraine-Krieg mit einer drohenden Gasmangellage und ihren möglichen Folgen erfahren.

„Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern etwas an die Hand geben, wie man sich in solch einem Fall mit großem Ausmaß verhalten soll und welche Vorsorgemaßnahmen bereits im Vorfeld ergriffen werden können. Daher haben wir eine Informationsbroschüre erstellt, deren Inhalt sich an den Daten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe orientiert“, betont Landrat Klaus Löffler , der dabei von einer rein präventiven Maßnahme spricht.

„Es geht uns mit dieser Broschüre keineswegs darum, Ängste zu verbreiten – das ist mir ganz wichtig. Im Idealfall wird ein solches Szenario nie Realität. Dennoch ist es natürlich wichtig, im Notfall vorbereitet zu sein.“ Mit dieser Infobroschüre kommt das Landratsamt vor allem auch seiner Pflicht als Katastrophenschutz-Behörde nach.

Ein zentrales Element des Katastrophenschutz-Managements ist die Errichtung von Erstanlaufstellen sowie von sogenannten Katastrophenschutz-Leuchttürmen als zentrale Orte der Hilfe und Information innerhalb der Kommunen. Während die Erstanlaufstellen in zahlreichen Orten vorzugsweise in Feuerwehrhäusern zu finden sein werden, werden Kommunen darüber hinaus sogenannte Kat-Leuchttürme vorhalten, um den Menschen beispielsweise in Folge einer erforderlichen Evakuierung die Möglichkeit zu bieten, sicher und auch warm unterzukommen. Bei derartigen Erfordernissen spielt auch die Alarmierung eine unglaublich wichtige Rolle. Dementsprechend enthält die Broschüre auch wichtige Hinweise auf die unterschiedlichsten Alarmierungswege.

Konzepte umsetzen

Während das Landratsamt im Katastrophenfall in erster Linie die Koordinierung der Maßnahmen übernimmt, erarbeiten die Kommunen als Grundlage dafür passgenau für ihren Zuständigkeitsbereich entsprechende Umsetzungskonzepte. Dabei geht es in erster Linie um die Sicherstellung des Betriebs der kritischen Infrastruktur, wie zum Beispiel der Wasser- und Abwasserversorgung. Zudem sind Landratsamt und Kommunen auf Betreiber von Pflegeheimen zugegangen, um für den Notfall zu sensibilisieren.

„Es ist wichtig, dass jeder Einzelne sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, denn ohne Eigeninitiative sind alle Maßnahmen der Behörden nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch deshalb haben wir diese Broschüre entworfen“, unterstreicht Landrat Löffler.

Der allgemeine Teil der Informationsbroschüre kann auf der Homepage des Landkreises unter landkreis-kronach.de (Katastrophenschutz) abgerufen werden. Weitere Details über die lokalen Initiativen können direkt über die Rathäuser abgefragt werden. Sobald die Broschüre auch in gedruckter Form vorliegt, wird das Landratsamt dies separat veröffentlichen. red