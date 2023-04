Mit einem Baum bedankte sich Landrat Klaus Löffler beim Obst- und Gartenbauverein Mitwitz , der im vergangenen Jahr den Tag der offenen Gartentür ausgerichtet hatte. Die Pflanzung sei ein schöner Beitrag zur Verbindung von Mensch und Natur, lobte er mit Blick auf das Gelände an der Ortsausfahrt Richtung Wörlsdorf.

Bürgermeister Oliver Plewa gab den Dank zurück. Die Mitwitzer pflanzten dann den Baum mit den Kindergartenkindern.

Der Obst- und Gartenbauverein spendete der Gemeinde gleich noch einen weiteren Baum. Vorsitzender Hubert Trautwein nutzte nun die Gelegenheit, um Horst Heinlein, der bei der Jahreshauptversammlung nicht anwesend sein konnte, die Auszeichnung für 50 Jahre Mitgliedschaft zu überreichen. Viele Jahre war Heinlein auch Vorsitzender des Mitwitzer Gartenbauvereins.

Hubert Trautwein freute sich, dass so viele Interessierte zur Pflanzaktion gekommen waren. Die Bäume stehen in einer Streuobstwiese. Die Eiche in diesem Bereich hatte übrigens die Partnerstadt Ebeleben im Jahr 2008 gestiftet. rg