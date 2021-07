Wer in diesem Jahr mit Blick auf das Coronavirus unbeschwert in den Sommerurlaub fahren möchte und noch nicht geimpft ist, hat jetzt kurzfristig die Möglichkeit, noch vor Beginn der Ferien einen vollständigen Impfschutz zu erhalten. Möglich ist dies durch ein Sonderkontingent von rund 600 Impfdosen des Herstellers Johnson & Johnson , die das Kronacher Impfzentrum am 14. und 15. Juli verimpfen wird.

Da speziell dieser Stoff nur eine Impfung für die Ausbildung des kompletten Impfschutzes erfordert, gilt man 15 Tage danach bereits als vollständig geimpft . Impfwillige sollten sich deshalb schnell melden, sofern sie diese Chance ergreifen wollen.

Wer Interesse an dieser Sonderimpfaktion hat, sollte unter Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer eine E-Mail schreiben an sonderimpfung@lra-kc.bayern.de. Wer keine Möglichkeit der digitalen Anmeldung hat, kann sich auch telefonisch unter der Nummer 09261/678666 anmelden. Zur Beschleunigung des Verfahrens wäre eine vorausgehende Registrierung auf dem zentralen Impfportal unter https://impfzentren.bayern hilfreich.

Unabhängig von dieser Sonderimpfaktion besteht aktuell grundsätzlich die Möglichkeit, im Impfzentrum Kronach innerhalb kürzester Zeit einen Termin für eine Erstimpfung mit einem Impfstoff der Hersteller Moderna , Biontech oder auch Astrazeneca zu erhalten. Im Gegensatz zur Impfung mit Johnson & Johnson ist in diesen Fällen eine Zweitimpfung für die Ausbildung des vollständigen Impfschutzes unabdingbar.

Zur Beschleunigung des Anmeldeverfahrens sollte auch hier eine digitale Registrierung unter https://impfzentren.bayern erfolgen. Es ist aber auch möglich, sein Impfinteresse per E-Mail an impfung@lra-kc.bayern.de zu hinterlegen. Sofern eine dieser Optionen nicht besteht, kann die Anmeldung auch telefonisch unter der Nummer 09261/678666 erfolgen. red