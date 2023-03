Der Kreisjugendring Kronach (KJR) hat im Kreiskulturraum das erste Landkreis-Malbuch vorgestellt und bei dieser Gelegenheit die Sieger eines Malwettbewerbs gekürt. Die Gewinnerbilder sind Teil des Malbuchs, das der KJR bei ausgewählten Anlässen verschenkt.

Bereits im Jahr 2019 entstand beim KJR die Idee, ein Malbuch mit Motiven aus dem Landkreis Kronach aufzulegen. Dank der Aktivierungskampagne des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales konnte diese Idee im vergangenen Jahr verwirklicht werden.

Im Vorfeld fand am Kreisspielfest 2022 ein Workshop statt, in dessen Rahmen Kinder aufgerufen waren, ihren Lieblingsort im Landkreis Kronach zu malen. An diesem kleinen Wettbewerb beteiligten sich knapp 40 Kinder , die jetzt vom KJR zur Vorstellung des Malbuchs eingeladen waren. Aus ihren Reihen wurden von einer Jury, bestehend aus KJR-Vorsitzendem Andy Fischer, der Kommunalen Jugendpflegerin Lisa Gratzke und Susanne Faller vom Regionalmanagement, fünf Sieger gekürt, deren Bilder die Rückseite des von Holger Schramm illustrierten Malbuchs zieren.

Andy Fischer begrüßte die Kinder und deren Angehörige und gab einen kurzen Einblick in die Entstehungsgeschichte des Malbuchs. Der stellvertretende Landrat Gerhard Wunder betonte, dass alle Teilnehmer am Workshop Sieger seien und namentlich im Malbuch erwähnt werden. Er lobte die Projektidee und betonte die Vielfältigkeit unseres Landkreises Kronach , „in dem Initiativen unterstützt und viel für Kinder und Jugendliche getan wird“.

Nach der Preisübergabe an die Sieger des Malbuch-Wettbewerbs, Amelie Meier, Lara Deuerling, Désirée Hör (alle dritter Platz), Konstantin Geigerhilk (zweiter Platz) und Carla Kuhnlein (erster Platz), bedankte sich Andy Fischer bei den Mitgliedern der Jury und Holger Schramm für die lebendige Illustration des Malbuchs.

Das Landkreis-Malbuch ist in seiner ersten Auflage aufgrund der finanziellen Förderung nicht käuflich zu erwerben und wird vom KJR bei Anlässen verschenkt. Eine zweite Auflage befindet sich in Planung. red