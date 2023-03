Die jüngste Turnmannschaft des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums schaffte im Landesfinale den Sprung aufs Podest. Sie wurde bayerischer Vizemeister. Die neu zusammengestellte Mannschaft hatte zuvor mit riesigem Vorsprung die oberfränkische Meisterschaft gewonnen. Nun trat sie beim Landesfinale in Nördlingen an.

Das Ziel des KZG-Teams beim Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ war erneut ein Platz auf dem Treppchen und natürlich die ersehnte Fahrkarte nach Berlin zur deutschen Meisterschaft.

Bereits in den Jahren zuvor gab es beim Landesfinale immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem stärksten Konkurrenten Unterhaching. Dass es bei den vergangenen Wettkämpfen auf Landesebene bei den Wertungen des Öfteren nicht nachvollziehbare Unstimmigkeiten gegeben hatte, hatte Trainerin Petra Mahr-Richter nur zu gut in Erinnerung. Nach der zweijährigen Corona-Pause wurden die Karten nun neu gemischt, da die 14 besten Mannschaften aus ganz Bayern altersbedingt alle mit neuen Teams an den Start gingen.

Dass Unterhaching, die Stützpunktschule für Gerätturnen in Bayern, wieder der stärkste Konkurrent sein würde, war von Anfang an klar. Offenbar gewollt starteten auch Kronach und Unterhaching zusammen in einer Zweier-Riege, so dass man von Anfang an sofort den direkten Vergleich an den Geräten hatte. Der Wettkampf begann für die beiden Mannschaften an der Synchronbahn, bei der das gesamte Team vier Rollen am Boden und acht Hockwenden über zwei Langbänke absolut synchron absolvieren musste. Anschließend turnten zwei Paare eine Synchronübung am Boden.

Unterhaching machte den Anfang und hatte überall kleine Abweichungen in der Synchronität. Das KZG-Team begann mit perfekt geturnten Bodenrollen und Hockwenden und hatte auch bei der Partnerübung die Nase vorn. Für Trainerin Petra Mahr-Richter, Mitbetreuerin Elina Koch und einige Eltern, die eigens zum Zuschauen nach Nördlingen gekommen waren, stand fest, dass hier der erste Platz ans KZG gehen musste. Doch wie so oft in den vergangenen Jahren bekam Unterhaching die höhere Punktzahl.

So ging es zur nächsten Gerätebahn mit Reck , Boden und Sprung. Trotz kleiner Fehler konnte die KZG-Mannschaft ihre Platzierung hinter Unterhaching halten. Bei der dritten Gerätebahn mit Schwebebalken , Boden und dem Männerbarren gab es für die Kronacher mehrfach die Höchstpunktzahl. Doch auch hier waren kleine Unsicherheiten ausschlaggebend, dass sich an der Rangfolge nichts änderte.

Weiter ging es mit den Sonderprüfungen. Beim Stangenklettern lief es beim Kronacher Team nicht wie gewohnt. Leider gab es diesmal Einbußen aufgrund eines schlechten Starts und einer offenbar nicht ganz korrekt gestoppten Zeit. Das war bitter. Dennoch zeigte das Team Nervenstärke und lieferte beim anschließenden Weitsprung ab. Hier erreichte das KZG den ersten Platz. Zum Abschluss sammelten sich die Teilnehmer zur Staffel. Das KZG-Team lief zur Hochform auf. Mit einem Vorsprung von über einer halben Bahn ließ es alle anderen hinter sich und sicherte sich bei der Staffel mit einer überragenden Mannschaftsleistung den ersten Platz.

Das Warten auf die Siegerehrung war spannend und nervenaufreibend zugleich. Doch als das Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen als Drittplatzierter und im Anschluss das Kaspar-Zeuß-Gymnasium als Zweitplatzierter verkündet wurde, war der Jubel groß und das Kronacher Team nahm stolz die Silbermedaille entgegen.

Den bayerischen Vizemeistertitel erturnten sich Luis Domel, Mia Schneider, Emma Heinz, Magdalena Müller , Mara Rüger und Ella Wagner. red