Die Doppelgarage von Ingo Cesaro in der Haydn-Straße 4 wurde kürzlich für Fernsehaufnahmen von TV Oberfranken als Studio eingerichtet. Das überraschte auch den Aufnahmeleiter Andreas Heuberger und seinen Kameramann Michael Dicker. Denn eigentlich war geplant, einen Teil der Aufnahmen im Freien zu drehen. Das Ergebnis wird am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr in der Sendung „Kulturplatz“ von TV Oberfranken ausgestrahlt.

Bei den TV-Dreharbeiten ging es um Cesaros Sophie-Scholl-Projekte, also die internationale Anthologie „Nach Stille sehnen“, die er im Dezember 2020 in der Neuen Cranach Presse Kronach herausgegeben hat, und seine eigene Buchveröffentlichung „Sehnsucht nach Stille“, die von Rüdiger Jung in der Freipresse Bludenz/Austria im Februar 2021 erschien. Und natürlich um das Künstlerbuch „100“ mit den großformatigen Farbholzschnitten von Siegfried Gwosdz, der sieben Kurzgedichte in Haiku-Form künstlerisch umgesetzt hat, und die Collagen-Postkarte von Tanja Karipidis von der Buntpapier-Manufaktur. Cesaro konnte im Gespräch mit Andreas Heuberger erläutern, wie er zu diesem Thema kam, welches ihn seit 1979 beschäftigte, und wie in dieser Zeit erste Gedichte entstanden. Auch erzählt er von den unterschiedlichen Projekten in Zusammenarbeit mit Verlagen und Künstlern . red