Die Beschilderung des Schlösserrundweges und der historischen Gebäude in der Marktgemeinde will der Verein „KulturKüps“ fortsetzen. Bei den ersten Neuwahlen seit der Gründung Ende 2019 wurde der Vorstand mit Bernd Rebhan und seiner Stellvertreterin Beate Reiß an der Spitze bestätigt.

Nach der erfolgreichen Premiere des „Kinosommers“ auf dem Plan vor dem Neuen Schloss in Küps wird die Veranstaltung auch 2023 stattfinden, berichtete Vorsitzender und Bürgermeister Bernd Rebhan über die Pläne des jetzt 29 Mitglieder zählenden Vereins . Vom 21. bis 23. Juli wird der Platz wieder zum Freiluftkino. Wie bereits 2022 unterstützt der Verein „KulturKüps“ bei der Ausrichtung des Kinosommers. Bei freiem Eintritt werden wieder bekannte Kinoerfolge gezeigt.

Stark habe sich der Verein auch bei der „HolzART XXIV“ engagiert und dank Sponsoren ein Kunstwerk erwerben können. Eine Ausstellung mit Zeichnungen von Rolf Schemenau, dem letzten Eigentümer des Oberen Schlosses, wurde durch Christian Ebertsch organisiert. Mit der Herausgabe eines Bildbandes über die Marktgemeinde hat sich der Verein ein weiteres Projekt vorgenommen. Daraus könne sich auch ein gemeinsames Projekt mit den Schulen entwickeln, war ein Vorschlag aus der Diskussion. Wertvolle Luftaufnahmen aus den 1950er und 1960er Jahren konnten in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde erstanden werden. Im Rahmen einer Ausstellung sollen diese in der Rathausgalerie Interessierten gezeigt und zur Nachbestellung angeboten werden. red