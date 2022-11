Das 25. Gründungsjubiläum des Bayern-Fanclubs Küps , das mit einem Oberfrankentreffen verbunden war, zählte zu den besonderen Höhepunkten der Vereinsgeschichte . Bei der Jahreshauptversammlung dankte Vorsitzender Martin Rebhan allen Helfern für die Unterstützung bei der Durchführung des außergewöhnlichen Festes.

Mit nun 223 Mitgliedern hat der Bayern-Fanclub Küps eine neue Höchstzahl erreicht. Acht neue Anhänger hat der Verein in den vergangenen zwölf Monaten dazubekommen. Das schon traditionelle Entenrennen zur Sommerkirchweih wurde wieder in Präsenz durchgeführt und stieß auf gute Resonanz. Den Erlös der beliebten Kirchweihunterhaltung spendeten die Bayernfans wieder an karitative Einrichtungen.

Küpser besuchen Spiele

Sehr zur Freude der Fußballbegeisterten fanden die Spiele wieder mit Zuschauern statt. Das Heimspiel in der Championsleague gegen Villareal sowie die Bundesligapartie gegen Dortmund wurden von den Küpsern besucht. Gemeinsam mit der Oberfrankenvereinigung bzw. dem Fanclub Nepomuk ging es zu den Spielen in Frankfurt und gegen Leverkusen.

Erstmals seit längerer Zeit gelang auch wieder eine Busfahrt zum Heimspiel gegen Freiburg. Mit einem Dank an seine Mitstreiter schloss Martin Rebhan die mit vielen Fotos unterlegte Präsentation seines Berichts.

Kassenwart Matthias Rebhan präsentierte den Kassenbericht, der von den Ausgaben rund um das Jubiläumsfest geprägt war. Schön in Kürze findet die Fahrt zum Auswärtsspiel auf Schalke statt und für 2023 plant der Verein den Besuch des Oberfrankentreffens in Neufang. Bürgermeister Bernd Rebhan lobte die Aktiven des Clubs für ihren Einsatz, insbesondere für das Entenrennen zur Kirchweih. ber

-