Die Firma Glasfaserplus baut im Markt Küps Glasfaseranschlüsse aus. Ab dem Jahr 2025 sollen dadurch Geschwindigkeiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich sein.

Glasfaserplus wird ab 2025 die Glasfaseranschlüsse bis ins Haus bauen. Die Marktgemeinde und die Firma haben dazu jetzt eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. In diesem Rahmen werden 1054 Adressen und 1851 Haushalte im Gemeindegebiet angeschlossen.

Für Bürgermeister Bernd Rebhan ist das Ausbauprogramm von Glasfaserplus ein Quantensprung für die Breitbandversorgung in der Marktgemeinde, wie es in einer Pressemitteilung heißt. In wenigen Jahren seien damit zwei Drittel der Haushalte mit Glasfaseranschlüssen bis ins Haus ausgestattet.

Die südlichen Ortsteile Burkersdorf sowie Hain mit Weides und Tiefenklein baut der Markt Küps im Rahmen der Gigabitoffensive des Freistaates Bayern aus. Mit dem neuen Ausbauprogramm von Glasfaserplus können nunmehr der gesamte Kernort Küps und große Teile von Oberlangenstadt mit Glasfaser versorgt werden.

GlasfaserPlus ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und IFM Investors, einem australischen Fondsverwalter, der im Eigentum von Pensionskassen steht und global Pensionsgelder in Infrastrukturunternehmen anlegt.

„Glasfaser ist die Technologie, die die Digitalisierung für alle zugänglich macht. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus wird schon bald so wichtig sein, wie der Zugang zu Strom, Wasser und Gas. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit der gemeinsamen Erklärung den Start des Glasfaser-Ausbaus ermöglicht haben und so unseren Bürgerinnen und Bürgern in naher Zukunft schnelles, zuverlässiges Internet bieten können“, betonte Bürgermeister Bernd Rebhan .

„Wir sind mit dem Ziel angetreten, den ländlichen Raum in Deutschland mit schnellem und zuverlässigem Internet durch Glasfaseranschlüsse zu digitalisieren. Küps ist auf diesem Weg ein wichtiger Meilenstein“, so Martin Kolb, Relationship Management bei Glasfaserplus.

„Die Glasfaserplus knüpft ihre Ausbauzusage nicht an das Erreichen von Vermarktungsquoten“, stellte Svenja Herrmann, Key Account Managerin der Telekom , fest. „Deshalb müssen alle Interessierten selbst aktiv werden und ihren Glasfaseranschluss buchen.“

Bis 2028 will Glasfaserplus rund vier Millionen Glasfaseranschlüsse im ländlichen Raum sowie in klein- und mittelstädtischen Regionen Deutschlands bauen. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an staatlichen Förderausschreibungen.

Nähere Informationen zum Glasfaserausbau in Küps werden rechtzeitig durch Veröffentlichungen bekanntgegeben. Interessenten können sich aber bereits jetzt unter www.telekom.de/highspeed-interesse vormerken lassen. red